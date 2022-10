Digitalisierung und Pandemieeffekte bewegen Unternehmen zu einem modernen, auf SaaS basierenden Workforce-Management, das die europäischen Anforderungen erfüllt, heißt es im Bericht ISG Provider Lens

Ein neuer Forschungsbericht, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, veröffentlicht wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass europäische Unternehmen mit der Einführung der Workday-Plattform beginnen, um ihre Human-Capital-Management-Systeme (HCM-Systeme) im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung zu modernisieren.

Der Bericht ISG Provider Lens 2022 zum Workday-Ökosystem für Europa kommt zu dem Schluss, dass Workday in Europa durch Partnerschaften mit Dienstleistern und durch die Anpassung seiner Produktpalette an regionale Anforderungen in Bereichen wie Sprache, Besteuerung und Politik an Bedeutung gewinnt. Gleichzeitig hat sich Europa nach den Beeinträchtigungen durch die COVID-19-Pandemie zu SaaS-Plattformen wie Workday hin orientiert.

"Die Arbeitsplatzkulturen in Europa entwickeln sich allmählich weiter, und das eröffnet den Unternehmen eine günstige Gelegenheit zur Digitalisierung von Funktionen wie HCM", sagte Yadu Singh, EMEA-Leiter für den Bereich ISG Digital Platform and Solutions. "Wir erwarten, dass die Nachfrage nach Workday in Europa in den kommenden Jahren weiter wachsen wird."

Herkömmliche, lokale HCM-Plattformen sind in den meisten großen Organisationen in Europa schon lange im Einsatz, so dass sich der Übergang zur Cloud-basierten Workday-Suite aufgrund von tief verankerten Managementrichtlinien, damit verbundenen Prozessen und Systemdatenvorschriften, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben, kompliziert gestalten kann, heißt es in dem Bericht. Um die zunehmende Komplexität zu bewältigen, ziehen die Unternehmen Dienstleister für Beratung, Implementierung und verwaltete Dienste hinzu. Datenkonvertierung und -migration haben aufgrund der Datenschutzbestimmungen in der EU oft eine hohe Priorität.

Allerdings befindet sich die Nutzung von Beratungs-, Consulting- und Managed Services für Workday in Europa noch in einem frühen Stadium, so der Bericht weiter. Bei ISG geht man davon aus, dass die Managed Services von Workday in den kommenden Jahren an Dynamik gewinnen werden, da die Unternehmen Anpassungen durch die Dienstleister annehmen dürften, die bisher nur von wenigen Kunden nachgefragt werden.

"Die Flexibilität von Workday macht seinen Wert für Unternehmen aller Arten und Größen aus", sagte Jan Erik Aase, Partner und Global Leader von Studie ISG Provider Lens. "Dienstleister können ihre Fähigkeiten gezielt auf spezifische Anforderungen abstimmen."

Innerhalb der Region sind nach Aussage von ISG Großbritannien, Deutschland und die skandinavischen Märkte bei der Einführung von Workday und der Entwicklung neuer Anwendungsfälle am weitesten fortgeschritten. Die meisten Unternehmen in Europa führen die Produkte von Workday nach und nach ein, um spezifische Anforderungen zu erfüllen, und integrieren sie dann in ältere Systeme, anstatt auf einen Schlag zur neuen Plattform zu wechseln. Bei der Umsetzung arbeiten die meisten Unternehmen mit Dienstleistern zusammen, die vor Ort einen Ansprechpartner haben, der mit den europäischen Gesetzen und Vorschriften vertraut ist.

In dem Bericht werden auch andere Trends untersucht, die Einfluss auf das Workday-Ökosystem in Europa haben, darunter der wachsende Bedarf an Unternehmensagilität, das zunehmende Interesse an Datenanalysen und die sich derzeit entwickelnde digitale Roadmap von Workday für die Modernisierung.

Im Bericht ISG Provider Lens 2022 zum Workday-Ökosystem für Europa werden die Fähigkeiten von 16 Anbietern in drei Quadranten bewertet: Consulting- und Strategiedienstleistungen, Implementierungs- und Integrationsdienstleistungen sowie Managed Services.

Im Bericht sind namentlich Accenture, Alight, Collaborative Solutions und Deloitte als führende Unternehmen in allen drei Quadranten aufgeführt. OneSource Virtual wird in zwei Quadranten als führend genannt, während Hexaware, Kainos, PwC und Tietoevry in jeweils einem Quadranten zu den führenden Unternehmen gehören.

Außerdem wird Tietoevry in zwei Quadranten als "Rising Star" also als ein Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" nach der Definition von ISG genannt. Hexaware wird in einem Quadranten als Rising Star genannt.

Individuell aufbereitete Versionen des Berichts können von Collaborative Solutions und Tietoevry bezogen werden.

Der Bericht ISG Provider Lens 2022 zum Workday-Ökosystem für Europa ist für Abonnenten oder zum einmaligen Kauf verfügbar auf dieser Webseite.

Über die Studie ISG Provider Lens

Die Studienreihe ISG Provider Lens Quadrant ist der einzige Anbietervergleich seiner Art, der empirische, datengetriebene Forschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen und Beobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partner erleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Studien, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Geschäftskunden zu beraten. Die Studie untersucht derzeit Anbieter, die ihre Dienstleistungen weltweit vermarkten, vor allem in Europa sowie in den USA, Kanada, Brasilien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Benelux, Deutschland, der Schweiz, Skandinavien, Australien/Neuseeland und Singapur/Malaysia. Weitere Märkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Marktforschung bietet diese Webseite.

Eine begleitende Studienreihe, die ISG Provider Lens Archetype Reports, bewertet als erste ihrer Art Anbieter aus der Sicht bestimmter Kundensegmente.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiesegment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 800 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit größten Unternehmen, unterstützt die ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei, operative Exzellenz und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusive Automatisierung, Cloud- und Daten-Analytik, Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risiko-Services, Services für den Netzwerkbetrieb, Strategie- und Betriebsdesign, Veränderungsmanagement, Marktforschung sowie Technologieforschung und -analyse. Die seit 2006 bestehende ISG mit Sitz in Stamford (Connecticut/USA) beschäftigt über 1.300 digitalaffine Experten in mehr als 20 Ländern. Das globale Team der ISG ist bekannt für innovatives Denken, Markteinfluss, tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analysefähigkeiten, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

