Palantir-Aktionäre brauchen heute wieder einmal starke Nerven. Schließlich wird die Aktie rund sechs Prozent herunterprügelt. Dadurch verringert sich der Preis für einen Anteilsschein jetzt auf 7,61 USD. Haben sich die Bullen damit vollständig vom zurück gezogen und den Bären das Feld überlassen?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Palantir der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Palantir-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Kursrutsch müssen sich die Bullen jetzt in Acht nehmen. Palantir kann nun nämlich aus dem Stand eine Verkaufssignale generieren. So beträgt der Sicherheitspuffer bis zum Monats-Tief nur noch rund sieben Prozent. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 7,13 USD in den Weg. Die Spannung ist also buchstäblich mit den Händen greifbar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...