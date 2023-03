Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) gab heute bekannt, dass das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) seine Partnerschaft in Bezug auf die fortlaufende Bereitstellung einer Analyseplattform für Aufklärungsdaten erneuert hat. Die Partnerschaft soll AUSTRAC dabei helfen, das australische Finanzsystem vor kriminellem Missbrauch zu schützen.

Palantir arbeitet seit 2017 mit AUSTRAC an der optimalen Verwendung von Finanzdaten zur Unterstützung strafrechtlicher Ermittlungen. AUSTRAC trägt zur Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems bei, indem es Finanzinformationen und Regulierungen zur Aufdeckung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Schwerverbrechen nutzt.

AUSTRAC nutzt die Softwareplattformen Gotham und Foundry, beides Technologien von Palantir, um große Datenmengen über das gesamte Unternehmen hinweg zu integrieren und zu verschmelzen. Dies ermöglicht eine beschleunigte Entscheidungsfindung und bessere operative Ergebnisse.

"Wir sind stolz, unsere Partnerschaft mit AUSTRAC fortsetzen und erweitern zu dürfen und geben ihrem Auftrag unsere feste Unterstützung", so Mike Kelly, Leiter von Palantir Australien. "Das Personal von AUSTRAC nutzt die Software von Palantir, um nationale Sicherheitsbedrohungen zu erkennen und kriminelle Netzwerke aufzudecken ein echter Beitrag zur Sicherheit Australiens."

