Es wirkt im ersten Moment verwirrend: Die Bank of America zählt zwar dieses Jahr nicht zu den chronischen Dauerbullen - aber eine explizite Verkaufsempfehlung für den Nasdaq? Gemeint ist allerdings nicht der Tech-Index Nasdaq 100, sondern die Aktie des Börsenbetreibers. Der Kurs gerät heute prompt unter Druck.Die Bank of America hat Nasdaq OMX (Nasdaq, Inc.) von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 65 auf 58 US-Dollar gesenkt. Analyst Craig Siegenthaler verwies auf die relative ...

