DJ Hellofresh schließt Standort in Kalifornien - 611 Jobs betroffen

Von Levi Sumagaysay

NEW YORK (Dow Jones)--Der Kochboxenversender Hellofresh schließt ein Distributionszentrum in Kalifornien. Das Unternehmen begründet die Schließung damit, dass die Anlage veraltet sei und der Mietvertrag bald auslaufe. Insgesamt würden 611 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren. Betroffen seien sowohl Manager als auch Wartungspersonal oder Produktionsmitarbeiter, wie aus einem Schreiben von Hellofresh an das California Employment Development Department hervorgeht. In dem Schreiben vom 10. Oktober heißt es, dass das Zentrum am 11. Dezember schließen werde.

Eine Hellofresh-Sprecherin erklärte, dass die Entscheidung zur Schließung nach einer "umfassenden Analyse" des Fertigungsnetzwerks getroffen worden sei. Das Werk in Richmond, Kalifornien, sei zu alt, habe eine ineffiziente Grundfläche und veraltete Kühlsysteme, erklärte sie. "Hellofresh wird seine Bemühungen auf die neueren, effizienteren Standorte konzentrieren (...)", so die Sprecherin. Die betroffenen Mitarbeiter sollen unter anderem finanzielle Unterstützung erhalten.

October 14, 2022

