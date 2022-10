New York (ots/PRNewswire) -Das in Montpellier (Frankreich) ansässige Start-up-Unternehmen EasyPicky, das Pionierarbeit im Bereich der künstlichen Intelligenz auf der Grundlage von sofortiger Videoerkennung geleistet hat, und Customertimes, ein globaler Systemintegrator und Anbieter von Unternehmenssoftware, haben sich zusammengeschlossen, um die umfassendste digitale Bilderkennungslösung auf dem Markt anzubieten. Nach zwei Jahren gemeinsamer Bemühungen haben EasyPicky und Customertimes auf der Dreamforce offiziell ihre Partnerschaft mit einem gemeinsamen Ziel bekannt gegeben: Global zu werden.Eine strategische Allianz zwischen Technologieunternehmen des EinzelhandelsDiese Allianz ist der logische nächste Schritt in einer äußerst produktiven Partnerschaft zwischen den beiden Akteuren. EasyPicky und Customertimes haben seit 2020 bei mehreren strategischen Einzelhandelsprojekten zusammengearbeitet, vor allem in der Lebensmittel- und Kosmetikbranche.Die hochmoderne Technologie von EasyPicky, die auf KI basiert und sofort, on- oder offline funktioniert, lässt sich nahtlos in die Softwareanwendungen von Customertimes für den Außendienst integrieren. Diese Allianz hat die umfassendste digitale Anwendung auf dem Markt für Einzelhandelsgeschäfte hervorgebracht.Die kombinierte Lösung revolutioniert den Alltag von Vertriebsmitarbeitern wirklich. Sie ist vollständig of\ufb02ine verfügbar und bietet eine einzigartige Benutzererfahrung für die Durchführung von Außendienstbesuchen aus einer Hand und automatisiert eine der mühsamsten und zeitaufwändigsten Aufgaben vollständig: die Regal- und Sortimentsplanung. Mit der Kombination der CT Mobile-Technologie von Customertimes und der sofortigen Videoerkennung von EasyPicky können Unternehmen ihren kaufmännischen Teams eine unvergleichliche technische Lösung anbieten."EasyPicky ist stolz darauf, unsere Allianz mit Customertimes bekannt zu geben. Unsere gemeinsamen Werte, unsere Vision von Technologie und die Synergie unserer technologischen Ressourcen ermöglichen es uns, gemeinsame Projekte auf globaler Ebene durchzuführen. Unser ständiges Bestreben ist es, den Marken und Händlern die bestmögliche digitale Lösung zu bieten. Diese Partnerschaft läutet ein neues Zeitalter der digitalen Transformation für unsere Kunden weltweit ein!" - Renaud Pacull, Mitbegründer und CEO, EasyPicky"Unsere Partnerschaft mit EasyPicky ermöglicht es uns, erstklassige Bilderkennung zu liefern, die vollständig in unsere Technologie integriert und mit der Consumer Goods Cloud kompatibel ist. Unsere Kunden erhalten eine hochautomatisierte Lösung für den Einzelhandel, die on- und offline verfügbar ist, und wir freuen uns sehr, dass wir mit dieser Partnerschaft für unsere Kunden viel bewirken können." - Alex Patsko, CEO CT SoftwareFür weitere Informationen:- Wenden Sie sich an: experts@customertimes.com- Folgen Sie uns auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/customertimesInformationen zu CustomertimesCustomertimes Corp. ist ein globaler SI- und ISV-Partner, der sich dafür einsetzt, die besten IT-Technologien für Kunden zugänglich zu machen. Mit mehr als 4000 abgeschlossenen Projekten und mehr als 1600 hochqualifizierten Experten sind die Lösungen des Unternehmens darauf ausgerichtet, Kunden bei der Umsetzung echter geschäftlicher Veränderungen zu unterstützen und einen maximalen Nutzen aus ihren Technologieinvestitionen zu ziehen. Customertimes Corp. ist ein früher Marktteilnehmer im Bereich Salesforce-Beratung und -Implementierung in Osteuropa und eine preisgekrönte Produktentwicklungsorganisation. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und betreibt regionale Büros in London, Paris, Toronto, Kiew, Posen, Riga und Podgorica. Weitere Informationen finden Sie unter www.customertimes.com.Informationen zu EasyPickyEasyPicky ist ein 2017 von Renaud Pacull und Marine Bibal gegründetes Start-up mit der Vision, eine auf sofortiger Videoerkennung basierende künstliche Intelligenz zu schaffen, die ohne Internetverbindung funktioniert und auf jedem eingebetteten System eingesetzt werden kann. Ihre zahlreichen Kontakte mit Fachleuten aus dem Einzelhandel inspirierten sie dazu, mit einer spezifischen Anwendung für ihre Lösung zu beginnen: der Unterstützung des Verkaufspersonals im Supermarktsegment bei der Erhebung der Regalflächen. Die von Renaud Pacull und Marine Bibal in drei Jahren entwickelte und 2019 international patentierte Spezialintelligenz wird bereits an rund zwanzig führende Konzerne in verschiedenen Einzelhandelssektoren verkauft. EasyPicky hat derzeit 35 Mitarbeiter in Montpellier (Hauptsitz) und Paris. https://easypicky.com/