Erholung abgebrochen! Überwiegend positive Quartalsberichte haben die New Yorker Wall Street am Freitag nach der beeindruckenden Vortagesrally nur sehr kurz gestützt. Bereits in der ersten halben Handelsstunde drehte zunächst der Nasdaq 100 in die Verlustzone. Dann folgten auch die anderen großen Indizes.Am Ende schlossen die US-Indizes knapp über ihren kurz zuvor erreichten Tagestiefs.Unter den Konjunkturdaten lieferten laut Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets UK vor allem die von der Universität ...

