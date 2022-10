Durchbrüche im Bereich Quantencomputing werden den Menschen in die Lage versetzen, Krankheiten wie Krebs, Alzheimer und Parkinson so leicht heilen zu können wie gewöhnliche Erkältungen.

One of the sessions that took place at Dubai Future Forum in the Museum of the Future (Photo: AETOSWire)

Dies war eine der großartigsten Erkenntnisse auf dem Dubai Future Forum, auf dem der namhafte theoretische Physiker Dr. Michio Kaku der weltweit größten Versammlung von Futuristen erklärte, dass die Menschheit auf "größere Transformationen" im Gesundheitswesen gefasst sein sollte.

Das Forum endete mit einem Appell an die Regierungen, die Weitsicht zu institutionalisieren und dies bei ihrer Entscheidungsfindung stets zu berücksichtigen.

Auf der Veranstaltung in Dubai (VAE) im Museum of the Future kritisierte Amy Webb, CEO von Future Today Institute, die Nationen, weil sie mit der Gegenwart zu beschäftigt seien und sich zu sehr auf die Erstellung von Weißbüchern, Berichten und politischen Empfehlungen anstelle von praktischen Maßnahmen konzentrieren.

"Bei Nowismus handelt es sich um einen Virus. Unternehmen und Regierungen sind bereits davon infiziert", erklärte sie.

Eine Gremiumssitzung untersuchte, wie die Menschheit darauf vorbereitet ist, um das Leben auf dem Mond innerhalb der nächsten 15 Jahre zu testen und um darüber hinaus auch für ein Leben auf dem Mars in einem späteren Jahrzehnt gewappnet zu sein. Indem er seine Vorhersagen für die Zukunft teilte, erklärte Dr. Kaku auch, dass "eine sehr gute Chance" besteht, dass die Menschheit einen Hinweis von einer anderen intelligenten Lebensform bereits in diesem Jahrhundert erhalten wird.

Dr. Jamie Metzl, Gründer und Chair von OneShared.World, forderte die Menschheit dazu auf, größere Mengen an In-vitro-Fleisch zu essen, um die globale Erderwärmung und die Nahrungsmittelknappheit zu bekämpfen.

"Wenn wir dies als ein Mittel sehen, um unsere bisherige Ernährungsweise zu beenden wäre denn dies nicht besser als die Anzahl von Tieren im Hinblick auf größere Fleischmengen zu vergrößern?", erklärte er.

Zu den 70 Rednern, die an den Sitzungen teilnahmen, gehörte auch eine Reihe von VAE-Ministern. Seine Eminenz Mohammad Al Gergawi, VAE-Minister of Cabinet Affairs, Vice Chairman, Board of Trustees und Managing Director der Dubai Future Foundation erklärte, dass sich Minister rund um den Globus selbst als "Entwickler der Zukunft" sehen sollten. "Unsere Interessenvertreter sind 7,98 Milliarden Menschen aus aller Welt", konstatierte er.

Die vorausschauende Herangehensweise auf dem Dubai Future Forum wurde von den Delegierten gelobt, insbesondere von seiner Eminenz Omar Sultan Al Olama, dem VAE-Staatsminister für künstliche Intelligenz, digitale Wirtschaft und Fernarbeitsanwendungen, der erklärte: "Was unsere Stadt und unser Land besonders erfolgreich macht, das sind nicht unsere Bodenschätze, sondern die einzigartige Fähigkeit, alle Ideen und Individuen zu fördern."

Auf mehr als 30 Sitzungen wurden Themen erörtert, wie Unsterblichkeit, KI-Empfindungsvermögen, Klimawandel, Terraforming, Genomsequenzierung, Gesetzgebung und Energiewende.

