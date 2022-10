Am Donnerstag verzeichnete die Wall Street ein fast schon historisches Intraday-Reversal im Rahmen einer Neubewertung der Inflationszahlen. Doch das war offenbar eine zu starke Gegenreaktion, die dann im Freitagshandel wieder korrigiert wurde. So gab der Dow Jones in der letzten Sitzung der Woche gut 400 Punkte bzw. 1,34% auf 29.634,83 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...