Nokia-Anteilseigner bekommen momentan richtig was für ihr Geld. Immerhin errechnet sich im Vergleich zur Vorwoche ein Zugewinn von 2,05 Prozent. vier der fünf Sitzungen schloss die Aktie mit Gewinnen. Dabei schoss Nokia am Donnerstag mit einem Plus von 1,80 Prozent regelrecht nach oben. War das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein Strohfeuer? Zur Charttechnik:

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Dieser Kursschub lässt die Bullen regelrecht vor Freude tanzen. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund zwei Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...