Eine echte Geduldsprobe erleben derzeit die Cancom-Aktionäre. So gaben die Notierungen im Vergleich zur Vorwoche 2,66 Prozent nach. Das Wertpapier verabschiedete sich an vier der fünf Sitzungen mit Kursrückgängen aus dem Handel. Am Donnerstag hat Cancom den Vogel abgeschossen mit einem Minus von 4,06 Prozent. Die Bären haben also den nächsten Zug gemacht, sind die Bullen nun schon schachmatt? Mit ...

