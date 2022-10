Wie ein Kaninchen vor der Schlange haben Anleger diese Woche vor den neuen US-Inflationsdaten gezittert. Die kamen am Mittwoch - und danach wilde Kurssprünge mit einem beinahe schon sensationellen Intraday-Reversal. Das Ende der monatelangen Zinssorgen werden wir wohl noch nicht gesehen haben. Aber die Zeichen könnten auf eine Erholung an den Börsen stehen. Die Macht der US-Notenbank wird an den Märkten unglaublich gefürchtet. Wer das noch nicht ...

