Am Sonntag beginnen die Tage der Entscheidung: Vom 16. bis 23. Oktober findet der 20. Parteitag der Kommunistischen Partei statt. Ein politisches Großereignis, das auch für Anleger relevant ist. Schließlich waren Alibaba und Co nach einer kurzen Phase der Outperformance wieder deutlich unter Druck geraten.Einige Kurse waren zuletzt sogar auf neue Allzeittiefs gefallen. Womit ist nun beim Parteitag zu rechnen? Worauf kommt es an? Ein kompakter Überblick.

