Im Jahr 2005 lebten rund 6,5 Milliarden Menschen auf der Erde. Anfang 2022 - also keine 20 Jahre später - kratzt die Menschheit bereits an der Marke zu 8 Milliarden. Genau gesagt lagen die Hochrechnungen bei 7,99 Milliarden Menschen. Spätestens für das Jahr 2023 wird erwartet, dass die achte Milliarde fällt. Ein Blick zurück zeigt eindrucksvoll, wie rasant sich die Weltbevölkerung gewandelt hat. Im Jahr 1804 wurde der Meilenstein von einer Milliarde Einwohner auf der Erde geknackt. Noch wichtiger ist aber der Blick nach vorne. Nach Schätzung der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) wird die Weltbevölkerung im Jahr 2050 bereits bei rund 9,1 Milliarden Menschen liegen. Diese Entwicklung wirft vor allem eine Frage auf: Wie kann die dauerhafte Ernährung einer immer weiterwachsenden Weltbevölkerung gelingen?

Eine Frage, welche die Menschen schon lange umtreibt. Im Jahr 2009 fand mit der "How to feed the world in 2050" ("Wie kann die Weltbevölkerung im Jahr 2050 ernährt werden") die erste große Konferenz statt, welche in das Jahr 2050 blickte. Später gab National Geographic eine neunteilige Serie heraus, in welcher vor allem ein 5-Punkte-Plan zur Ernährung der Weltbevölkerung herausgearbeitet wurde:

Stopp des zusätzlichen Flächenverbrauchs durch die Landwirtschaft Steigerung der Erträge in bestehenden Betrieben Effizientere und nachhaltige Nutzung von Wasser und Dünger Umstellung der Ernährungsgewohnheiten Stopp der Verschwendung und Vernichtung genießbarer Lebensmittel

Diese fünf Punkte dürften der globalen Lösung schon recht nahekommen, was zeigt, wie komplex diese ist - und wie schwer zu erreichen. Es wird nicht reichen, die Produktion von Lebensmitteln hochzufahren, das zeigt die aktuelle Lage. Derzeit gibt es theoretisch genug Lebensmittel, um die Weltbevölkerung zu ernähren. Laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft müssen derzeit trotzdem über 800 Millionen Menschen hungern. Es braucht viele verschiedene innovative Ideen und Herangehensweisen. Und daher auch innovative Unternehmen der Lebensmittelbranche.

Diese Aktienunternehmen können bei der Ernährung der Weltbevölkerung helfen

Save Foods (ISIN: US80512Q3039): Der Konzern aus den USA ist in der Agrar- und Ernährungstechnologie unterwegs und bietet viele Innovationen, um die Lebensmittelsicherheit in den kommenden Jahren zu verbessern. Save Foods ist weltweit bereits gut vernetzt und unterhält eine Tochter in Israel. Außerdem können die Wertpapiere des Unternehmens seit Anfang 2022 an der deutschen Börse gehandelt werden. Die großen Ziele von Save Foods ist die Verringerung der Nahrungs- und Genussmittelabfälle, was das Angebot an verfügbaren Lebensmitteln erhöhen und die weltweite Ernährungssicherheit verbessern würde, ohne unsere Gesundheit oder die Umwelt zu gefährden. Alles Ziele, die auch bei der Sicherstellung der Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung von großer Bedeutung sind.

Beyond Meat (ISIN: US08862E1091): Der Nahrungsmittelproduzent hat sich auf die Herstellung von Fleischersatzprodukten spezialisiert und trifft damit den Kern der Zeit. Neben Würstchen und Burger-Patties gibt es auch noch viele andere Produkte im Portfolio von Beyond Meat, die eine vegane Basis haben. Ein spannender Ansatz.

Nestlé (ISIN: CH0038863350): Als einer der größten Nahrungsmittelhersteller der Welt kann der Schweizer Konzern ohne Frage ein Wörtchen bei der Thematik mitreden. Gerade bei den Themen Nachhaltigkeit und Lebensmittelsicherheit hat Nestlé nicht den besten Ruf. Wenn sich das Unternehmen aber den kommenden Aufgaben annimmt, kann es eine wichtige Rolle spielen.

Pictet-Nutrition (ISIN: LU0366533882): Ein Lebensmittel-Fonds der nächsten Generation. Top-Holding ist mit Deere & Co (ISIN: US2441991054) kein Unbekannter der Branche. Auch Mowi (ISIN: NO0003054108), Nestlé, die Kerry Group (ISIN: IE0004906560) und Sysco (ISIN: US8718291078) spielen wichtige Rollen.

Die Weltbevölkerung wächst und wächst, daran gibt es kaum einen Zweifel. Das bringt viele Herausforderungen in der Ernährung mit, von denen einige nicht mit der Produktion an sich, sondern nachhaltigen und natürlichen Lösungen zu tun haben. Viele Unternehmen haben das begriffen, andere könnten nachziehen.

