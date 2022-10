DJ Telefonica Deutschland will Grünstrom sichern - Stromkosten zum Teil abgesichert

Telefonica Deutschland will sich Grünstrom durch Abnehmerverträge und eventuell auch durch Investitionen in Solar- oder Windparks sichern. "Wir reden hier über zwei bis drei Deals und sind in den Verhandlungen tatsächlich schon ziemlich weit", sagt Finanzvorstand Markus Rolle im Interview der Börsen-Zeitung. Als Mobilfunkunternehmen sei Telefonica Deutschland vor allem bei den Stromkosten von steigenden Preisen getroffen. Im laufenden Jahr besteht laut Rolle noch ein "niedriges zweistelliges Millionenrisiko", der Rest sei abgesichert. Mit sogenannten Power Purchase Agreements will der Manager rund zwei Drittel des Strombedarfs decken. Aktuell wende das Unternehmen für Strom einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag im Jahr auf.

Im operativen Geschäft spüre das Unternehmen die Inflation und das eingetrübte Konsumklima bisher nicht. Der im ersten Halbjahr mit minus 22 Millionen Euro sehr schwache Free Cashflow after Leases soll in der zweiten Jahreshälfte eine deutliche Verbesserung zeigen, betont Rolle. Zuversichtlich zeigt sich der Manager für das Wholesale-Geschäft mit dem Großkunden 1&1. Dieser sollte bis 2025 einen stabilen Deckungsbeitrag leisten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2022 10:48 ET (14:48 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.