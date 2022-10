Die ältere Generation wird sich noch an ihn erinnern, an den Citroën 2CV, in Frankreich deux chevaux benannt, in Deutschland und Österreich üblicherweise mit dem Kosenamen Ente bedacht (in der Deutsch-Schweiz: Döschwo). Soviel zur Ente: Die französische Ente erblickte 1948 (mit einem luftgekühlten Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor und Frontantrieb) das Licht der Welt und wurde rasch ob ihrer Robustheit und ihres niedrigen Preises zum populärsten Modell des Automobilherstellers Citroën. Bei den Jungen wurde D ...

