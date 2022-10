"Das Schicksal ist erfinderischer als der Mensch", sagte der österreichische Schriftsteller Karl Emil Franzos seiner Zeit. Diesem Satz steht aber ein anderer entgegen, der ebenfalls viel zitiert ist: "Alles, was erfunden werden kann, wurde bereits erfunden." Ein Satz, der fälschlicherweise gerne dem US-amerikanischen Patentanwalt Charles Duell zugeschrieben wird. Letztlich weiß man nicht mehr, wer ihn wirklich zuerst sagte. Fakt ist, dass er falsch ist. Jedes Jahr sorgen die Menschen auf der ganzen Welt für neue Erfindungen - ob sie nun erfinderischer als das Schicksal sind oder nicht. Letztlich können sich Entwicklungen der Menschheit auch an einem Zahlenstrahl der Erfindungen beschrieben werden. Nur ein Auszug:

Rund 3.200 vor Christus: Erfindung des Rads

1440: Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg

1879: Erfindung der kommerziellen Glühbirne durch Thomas Edison

1904: Erfindung des Flugzeugs durch die Brüder Wright

1941: Erfindung des Computers durch Konrad Zuse

1989: Erfindung des Internets

2015: Das erste künstliche Herz

Die Entwicklung des menschlichen Lebens ist eindrücklich - vor allem in den letzten 150 Jahren. Fortschritt, Technologie und Wandel sind seitdem gefühlt jedes Jahr rasanter geworden. Die Erfindungen und Entwicklungen der Neuzeit können verschiedenste Formen annehmen. Sie können Träume zum leben erwecken und weitreichende Probleme lösen.

Vanadium Resources (ISIN: AU0000053522): Vanadium-Redox-Flow-Batterien als Teil der Energiewende

Eine der dringlichsten Herausforderungen unserer Zeit ist die Energiewende, die eng mit dem Klimawandel verbunden ist. Für diese braucht es fortschrittliche Technologien und Rohstoffe, die diese erst möglich machen. Eine wichtige Technologie stellen die Vanadium-Redox-Flow-Batterien dar, die auch Flüssigbatterien genannt werden. Entscheiden ist dabei, dass Leistung und Kapazität bei den elektrochemischen Energiespeichern unabhängig voneinander skaliert werden können. Stromentstehungskosten können durch die fortschrittlichen Batterien gesenkt und der Selbstversorgungsgrad kann erhöht werden. Vor allem bei erneuerbaren Energien, aber auch bei der E-Mobilität spielen Vanadium-Redox-Flow-Batterien eine wichtige Rolle. Den wertvollen Rohstoff Vanadium kann beispielsweise Vanadium Resources liefern. Das Unternehmen aus Australien unterhält in Südafrika das Steelpoortdrift-Projekt, welches sich um das größte Vanadiumvorkommen der Welt dreht, welches noch nicht erschlossen wurde. Vanadium Resources kann dadurch eine wichtige Technologie unserer Zeit zur Realität werden lassen. Erfindungen brauchen eben auch immer die passenden Ressourcen und Rohstoffe.

Das Internet of Things erfindet die Welt der Unternehmen neu

Das Internet of Things wurde von Kevin Ashton Ende des 20. Jahrhundert erfunden. Im 21. Jahrhundert nimmt es aber erst so richtig Fahrt auf und erst nach und nach wird klar, wie bahnbrechend Ashtons Erfindung sein kann. Der Begriff steht dafür, dass physische Gerät mit dem Internet verbunden werden können. Durch die IoT-Daten können Unternehmen jeden Aspekt ihrer Betriebsabläufe verbessern und Technologien auf den modernsten Stand der Technik bringen. IBM (ISIN: US4592001014) ist mit seiner Hardware und Software ein Vorreiter rund um das Internet der Dinge. Auch Unternehmen wie Skyworks Solutions (ISIN: US83088M1027), Sierra Wireless (ISIN: CA8265161064) und die Software AG (ISIN: DE000A2GS401) treiben die Entwicklung voran.

Künstliche Intelligenz könnte unser Leben von Grund auf ändern

Im Jahr 1956 entstand der Begriff KI, als künstliche Intelligenz. Mittlerweile reifen die Technologien und Ideen dahinter immer weiter aus. Künstliche Intelligenz kann in fast allen Sektoren und Branchen genutzt werden und unser Leben weitreichend verändern. KI könnte beispielsweise das Zusammenleben mit intelligenten Robotern möglich machen. Kaum vorstellbar, doch das war das Fliegen vor 150 Jahren eben auch noch nicht. Die künstliche Intelligenz wird von vielen Unternehmen auf der Welt immer weiterentwickelt. Zu den wichtigsten gehören Alphabet (ISIN: US02079K3059), Apple (ISIN: US0378331005) und Tesla (ISIN: US88160R1014).

Gute Erfindungen müssen in die Zeit passen und uns weiterbringen

Es braucht nicht immer den bahnbrechenden Faktor und es braucht auch nicht immer eine Erfindung von riesigem Ausmaß sein. Wichtig ist, dass Erfindungen in die Zeit passen, bei der Weiterentwicklung der Menschheit helfen und Probleme lösen können. Diese Faktoren treffen auf die folgenden Erfindungen zu.

-

