Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der ATX verliert zwar auf Wochensicht 1,5%, kann aber am Ende der Wo- che seine Verluste deutlich einschränken. Am Donnerstag dreht der österreichische Leitindex nach Bekanntgabe der US-Inflationsdaten deutlich ins Plus. Zahlreiche kurzfristige technische Indikatoren generieren nun Kaufsignale, wie zum Beispiel der MACD. Wichtiger jedoch erscheinen die positiven Divergenzen von Momentum und RSI, die möglicherweise auf eine Bodenbildung schließen lassen. Die wöchentliche Betrachtung zeigt den langfristigen Abwärtstrend noch intakt, jedoch sehen wir auch hier positive Aspekte, der MACD steht knapp davor, ein Kaufsignal zu generieren. Die 2.800-Punkte-Marke sollte das nächste Ziel sein, danach das Fibonacci Retracement bei 2.851 Punkten. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...