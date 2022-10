Die Bauarbeiten für ein Fertigungswerk von Midea zur Produktion von Luft-Wasser-Wärmepumpen (LW-Wärmepumpen) nebst einem Forschungs- und Entwicklungszentrum für Wärmepumpen und unterstützenden Einrichtungen wurden in Italien offiziell gestartet. Das Werk befindet sich auf dem Werksgelände von Clivet im italienischen Feltre. Clivet ist eine Premium-Klimaanlagenmarke für den gewerblichen Markt unter dem Dach von Midea Building Technology.

Das Werk wurde mit Investitionen in Höhe von 60 Millionen Euro ausgestattet; die prognostizierte Produktionskapazität beläuft sich nach Inbetriebnahme des Werks im 2. Quartal 2024 auf 300.000 LW-Wärmepumpen jährlich.

"Mit dem Konzept «Lokale Produktion für lokale Märkte, westliche Produktion für westliche Märkte» strebt Midea an, die Marke Clivet zu einer Mainstream-Marke in der gesamteuropäischen HLK-Branche zu machen", so Cheng Lin, General Manager des Bereichs Ausland-Marketing von Midea Building Technology.

Die Produktions- und Betriebsfläche des Unternehmens in Feltre beträgt mehr als 50.000 Quadratmeter; insgesamt sind dort mehr als 700 Mitarbeitende beschäftigt. Das Unternehmen verfügt in Italien über 35 Vertriebsbüros, 260 Einzelhändler-Kanäle und 160 Servicestellen und betreibt Niederlassungen in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Südosteuropa, den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Indien.

Die wichtigsten Ausgangsmaterialien für die LW-Wärmepumpen, wie etwa die Wasserpumpen und die Plattenwärmetauscher, werden nach Fertigstellung des Werks aus Europa bezogen. Dadurch kann die Lieferzeit der Wärmepumpenprodukte von ursprünglich fünf Monaten auf einen Monat verkürzt werden. Dies wird die Produktionskapazität und die Liefereffizienz der gesamten kundenspezifischen Wärmepumpenlösungen in Europa weiter verbessern, die Sicherheitsprobleme der globalen Wärmepumpenlieferkette lösen und den Einfluss und die Wettbewerbsposition von Midea Building Technology auf den europäischen Märkten entscheidend stärken.

Vor dem Hintergrund der CO2-Neutralität zählt die LW-Wärmepumpe, ein Gerät zur Nutzung erneuerbarer Energien, zu den effizientesten elektrischen Heizungstechnologien. Im Vergleich zu kohlebefeuerten Heizkesseln können die CO2-Emissionen mit Wärmepumpen um 60 bis 80 Prozent reduziert werden. Angesichts steigender Preise für fossile Energieträger und der schrittweisen Umsetzung des EU-Plans "RepowerEU" hat Europa damit begonnen, mit fossilen Brennstoffen befeuerte herkömmliche Heizungen schrittweise durch Wärmepumpenheizungen zu ersetzen.

Derzeit werden Wärmepumpenprodukte zu einem wichtigen Wachstumsfaktor der Midea-Gruppe. Branchendaten zeigen, dass das gesamte Wärmepumpenexportvolumen von Midea in den ersten sieben Monaten dieses Jahres um 215 Prozent gestiegen ist, wobei die Exporte an der Spitze der chinesischen Wärmepumpenindustrie stehen.

