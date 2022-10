Drägerwerk Surteco - beide enttäuschten letzte Woche. Wieso? Eigentlich "das derzeit Übliche" - Kosten, Lieferketten, Nachfrage,.. . Drägerwerk AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005550602) und die SURTECO GROUP SE (ISIN: DE0005176903) mussten ihre Prognose "kassieren". War das bereits eingepreist?Der Handel der Drägerwerk-Aktie war letzte Woche bereits vor Rücknahme der Prognose am Donnerstagabend mehr als schwach - 52 Wochen-Tief markierte die Aktie bereits am Dienstag, dem 11.10.2022, mit 36,50 EUR - so ist der Wochenschluss von 37,45 EUR fast positiv zu sehen. Und auch Surteco markierte bereits am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...