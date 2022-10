Sie haben wenig von dem Glamour, den die heutigen Börsen-Stars wie Apple oder Tesla mit sich bringen. Die Tech-Riesen könnten allerdings nicht existieren, wenn es sie nicht gebe: die Unternehmen, die sich dem Bergbau widmen. Rohstoffe bilden die Grundlage für neue Technologien, Wandel und viele Dinge, an die wir uns längst gewohnt haben. Wie Smartphones und Autos. Und der Bergbau stellt auch die Wiege des Aktienhandels dar, wie wir ihn heute kennen. Eine kurze Zeitreise erklärt, warum das so ist.

In Deutschland wurden Unternehmensanteile noch früher gehandelt als in New York. Das liegt an Bergbau-Unternehmen, welche vor allem im damaligen Osten des Landes zu Hause waren und die deutsche Kultur des Handels prägten. Die Entwicklung begann Mitte des 16. Jahrhunderts. Damals wurden Erz- und Kohlegruben in bergrechtliche Kapitalgesellschaften umgewandelt. Sie wurden Gewerkschaften genannt. Ein Begriff, der heute für Arbeitnehmerorganisationen steht. Allerdings wurden genau wie bei heutigen Aktiengesellschaften Anteile verkauft, die Kuxe genannt wurden. Bei diesen handelte es sich um nichts anderes als eine Frühform der Aktien, die ebenfalls starken Schwankungen unterlagen.

Bergbau-Branche ist an der Börse präsent

Als sich später die Börse entwickelte, spielten Bergbau-Aktien schnell eine wichtige Rolle. Das hat sich bis heute nicht geändert. Es haben sich Big Player aus der Industrie an der Börse entwickelt. Das zeigt ein Blick auf die größten Aktien-Unternehmen aus der Bergbau-Branche.

BHP Billiton (ISIN: AU000000BHP4) , Marktwert: 178 Milliarden Euro, Marktkapitalisierung: 133 Milliarden Euro

, Marktwert: 178 Milliarden Euro, Marktkapitalisierung: 133 Milliarden Euro Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) , Marktwert: 118 Milliarden Euro, Marktkapitalisierung: 100 Milliarden Euro

, Marktwert: 118 Milliarden Euro, Marktkapitalisierung: 100 Milliarden Euro Vale (ISIN: BRVALEACNOR0) , Marktwert: 82 Milliarden Euro, Marktkapitalisierung: 63 Milliarden Euro

, Marktwert: 82 Milliarden Euro, Marktkapitalisierung: 63 Milliarden Euro Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64) , Marktwert: 80 Milliarden Euro, Marktkapitalisierung: 74 Milliarden Euro

, Marktwert: 80 Milliarden Euro, Marktkapitalisierung: 74 Milliarden Euro China Shenua Energy (ISIN: CNE1000002R0),Marktwert: 63 Milliarden Euro, Marktkapitalisierung: 89 Milliarden Euro

Newcomer wie Evolution Energy Minerals stürmen an die Börse

Die Böse kennt mittlerweile einige große Bergbau-Unternehmen, die sich zu Big Playern entwickelt hat. Was der Branche dabei Mut machen dürfte: Es stürmen auch immer wieder junge und innovative Unternehmen an die Finanzmärkte. Ein gutes Beispiel dafür ist Evolution Energy Minerals (ISIN: AU0000180200). Das Unternehmen wurde im Jahr 2021 in Australien gegründet und unterhält eines der spannendsten Graphitprojekte. Rund um das Chilalo-Graphitprojekt in Tansania hat Evolution Energy Minerals bereits eine Bergbaulizenz und Umweltgenehmigungen eingeholt und einen Umsiedlungsaktionsplan fertiggestellt. Eine endgültige Machbarkeitsstudie soll noch 2022 abgeschlossen werden.

Die Bergbau-Branche erfindet sich immer neu, da sich auch die Nachfrage nach Rohstoffen ändert. Graphit ist für die E-Mobilität und die Energiewende von großer Bedeutung, weswegen Evolution Energy Minerals auch ein weiteres Beispiel dafür sein könnte, dass Bergbau-Unternehmen an der Börse genau richtig sind.

Bergbau, Börse und Aktienhandel - das passt zusammen

Der Bergbau hat den Aktienhandel nicht unbedingt erfunden, ihn jedoch stark beeinflusst und eine Aktienkultur geschaffen, die noch heute allgegenwärtig ist. Die Branche hat in der Folge schnell den Übergang in moderne Zeiten und Welten geschafft, weswegen sie auch heute an der Börse eine Hautrolle spielt. Durch immer neue, ambitionierte Unternehmen, könnte der Stellenwert erhalten bleiben.

-

Quellen:

https://www.faz.net/aktuell/finanzen/aktien/boersenlexikon-der-bergbau-ist-die-wiege-der-aktienkultur-191246.html

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/184397/umfrage/marktwert-der-top-10-bergbau-und-minenkonzerne-weltweit/

https://www.onvista.de/news/die-10-groessten-bergbauaktien-286427137

Lassen Sie sich auf unseren Verteiler für Nebenwerte oder Evolution Energy Minerals eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Nebenwerte" oder "Evolution Energy".

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der Evolution Energy existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Evolution Energy. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Evolution Energy sind nicht im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken zu Evolution Energy lassen sich auf der Investor Relations-Seite des Unternehmens abrufen: https://evolutionenergyminerals.com.au/investor-dashboard/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.r-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

The post 16.10.2022 Evolution Energy: Bergbau als Wiege des Aktienhandels: Wie der Bergbau die Aktienkultur beeinflusst - von der BHP Group über Vale bis Evolution Energy Minerals appeared first on Small- and MicroCap Equity.