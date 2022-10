Nach recht turbulenten Börsentagen haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt in der neuen Woche möglicherweise Gelegenheit zum Durchschnaufen. Nachdem US-Inflationsdaten die Kurse insbesondere am Donnerstag kräftig durchgeschüttelt hatten, könnten sich DAX und Co nun in etwas ruhigeren Bahnen bewegen. Viele Blicke gehen mal wieder in die USA."Da in den kommenden Tagen kaum relevante Daten zum Konjunkturverlauf ...

