Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Sonderfolge Vintage: Heute vor einem Jahr gabs den 1. Wiener Börse Plausch, hier nochmal Re-liveWiener Börse Plausch #1: Blümel-Wording, Schmid, OMV-Problem, AT&S, Valneva/Thiem Am 15.10. 2021 ging es los: Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatschen in "Wiener Börse Plausch #1" über das aktuelle Geschehen in Wien. WIe gings uns in Tagen einer Rekordserie im ATX TR (Vergangenheit), im Polit-Kabarett (aktueller denn je)? Erwähnt wurden OMV, Verbund, Post, AT&S und Valneva sowie ein Absturz von einem der beiden Sprecher. Christian Drastil: Wiener Börse, Sport, Musik (und mehr) - My Life ...

Den vollständigen Artikel lesen ...