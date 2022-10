PARIS (dpa-AFX) - Der seit über zwei Wochen anhaltende Raffinerie-Streik in Frankreich hält trotz teilweiser Einigung weiter an. In allen Anlagen des Multi-Energie-Unternehmens Totalenergies werde der Arbeitskampf fortgesetzt, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP mit Bezug auf den CGT-Gewerkschaftsvertreter Eric Sellini am Samstag. Zwei der fünf Raffinerien von TotalEnergies sollen bis jeweils Dienstag und Mittwoch bestreikt werden.

Die politisch sehr links stehende CGT fordert eine Lohnerhöhung von 10 Prozent und lehnt die mit anderen Gewerkschaften verhandelte Einigung mit TotalEnergies von sieben Prozent plus Bonuszahlung ab.

In den beiden Anlagen von ExxonMobil wird seit Freitagnachmittag wieder gearbeitet. Auch hier hatten Beschäftigte gestreikt.

An etwa einem Drittel der französischen Tankstellen ist der Sprit knapp. Autofahrer stehen Schlange oder suchen stundenlang nach Kraftstoff./sg/DP/men