DJ FDP stützt SPD-Vorstoß für neuen Anlauf zum Freihandelsabkommen

FRANKFURT (Dow Jones)--Aus der FDP werden Überlegungen aus dem Kanzleramt und der SPD für einen neuen Anlauf für ein Freihandelsabkommen mit den USA begrüßt. "Wir brauchen nach meiner festen Überzeugung schon lange einen Neuanlauf für ein Freihandelsabkommen mit den USA", sagte der FDP-Parteivize Johannes Vogel am Sonntag dem Spiegel. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte sich am Wochenende offen gegenüber einem neuen Anlauf gezeigt. "Europa verdankt seinem Wohlstand dem Handel. Deshalb brauchen wir auch weitere, nachhaltige Freihandelsabkommen und eine ambitionierte Handelsagenda", sagte Scholz am Samstag auf dem Kongress der europäischen Sozialdemokraten in Berlin. Er erwähnte dabei allerdings nicht direkt die USA und die seit 2016 aufs Eis gelegten Gespräche zwischen der EU und den USA über das TTIP-Abkommen.

FDP-Politiker Vogel erklärte nun, gerade unter US-Präsident Joe Biden bestehe für die EU jetzt eine große Chance. "Das würde ein unüberhörbares transatlantisches und freihandelspolitisches Signal senden - und das wäre unbezahlbar wertvoll in der aktuellen Weltlage", so der FDP-Politiker weiter. Vor den Äußerungen von Scholz hatte der Spiegel am Freitag über ein Strategiepapier aus dem Kanzleramt und aus der SPD berichtet, in dem eine Wiederbelebung der Gespräche über ein Freihandelsabkommen mit den USA angeregt wird.

October 16, 2022

