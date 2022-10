In Deutschland lag die Inflationsrate im September sogar schon im zweistelligen Bereich; das war letztmals zu Beginn der 1950er Jahre der Fall. Vor diesem Hintergrund sind die überall beschlossenen Hilfspakete durchaus problematisch; denn die Staatshaushalte sind durchwegs aufgrund der kostspieligen Covid-19-Pandemie in angespannter Verfassung. So liegen die globalen Staatsschulden mit 91 Prozent des Bruttoinlandprodukts noch D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...