Wir erleben derzeit eine Energiekrise wie zuletzt in den 70er-Jahren. Wirtschaft und Wohlstand in Europa und insbesondere in Deutschland sind massiv bedroht. Diese Krise macht natürlich auch vor den Energiekonzernen nicht halt. Doch die Investment-Experten der großen Analysehäuser sind für den Energieriesen durchaus optimistisch. An der Börse könnte sich jetzt eine gigantische Einstiegschance ergeben…

So sieht Analyst Alberto Gandolfi von Goldman Sachs angesichts der Krise und den quasi explodierenden Zinsen ein komplett anderes Marktumfeld als noch vor einigen Monaten, doch er bleibt für E.ON durch optimistisch. Dementsprechend erneuert Goldman Sachs ihre Kaufempfehlung für den Titel. Als Kursziel traut Gandolfi E.ON einen Anstieg bis in den Bereich um 11 Euro zu.

Die Abwärtsspirale der E.ON-Aktie hat sich in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...