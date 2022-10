Straubing (ots) -



Die Grünen, das muss man sagen, sind die tragende Partei der Ampel-Koalition. Sie sind derjenige der drei Partner, dem das Regieren am leichtesten fällt. Sie steht im deutlichen Gegensatz zur FDP, die spürbar an der Verantwortung leidet, weil sie in der Gunst der Wähler einbüßt. Der Gegensatz fällt bei der dritten Regierungspartei SPD kleiner aus, ist aber spürbar. Die Sozialdemokraten laborieren am Bruch ihrer jahrzehntelang gepflegten Beziehung zu Russland, die nach dem Überfall der Ukraine hinfällig ist. Die von SPD-Kanzler Olaf Scholz ausgerufene Zeitenwende mit Waffenlieferungen an die Ukraine und 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr nagt schwer am Selbstverständnis der Genossen. Den Grünen hingegen, immerhin aus der Friedensbewegung hervorgegangen, kann es gar nicht militärisch genug zugehen. Panzer an Kiew und Aufrüstung der eigenen Truppe bereiten ihnen keine Gewissensbisse. Es ist bemerkenswert, wie schnell sich die einstigen Weltenretter an die neue Wirklichkeit angepasst haben.



