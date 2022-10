Werden die Karten gemischt?: Wochenrückblick KW 41-2022 - Und wieder ein wilder Ritt!

Anzeige / Werbung

Und wieder einmal ging es in der vergangenen Handelswoche hoch her, wie in der jüngsten Vergangenheit schon des Öfteren.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

während der Deutsche Aktienindex rund 1,3 % und der Dow Jones rund 1,10 % zulegen konnten, hat es die amerikanischen Technologiewerte mit einem Minus von gut 3,10 % mal wieder heftig gebeutelt.

Die turbulente Woche war geprägt von steigenden Anleiherenditen, Rezessionsängsten und höher als erwarteten US-Inflationsdaten, die den Zinserhöhungskurs der Fed bestätigen. Während am Donnerstag noch gute Anlegerlaunen die Indizes nach oben trieben, folgte am Freitag dann schon wieder nach der Bekanntgabe des US-Verbraucher Vertrauens die Ernüchterung, mit fallenden US-Indizes.

Schließt sich Washington der LME an!

Neuigkeiten gab es auch von den Rohstoffmärkten wieder. Nachdem die LME die Beschränkungen für russische Metalle erwägt hat, ist scheinbar nun auch Washington bereit Moskau Paroli zu bieten. Laut Bloomberg erwägen die Vereinigten Staaten ebenfalls ein Verbot oder eine Erhöhung der Zölle auf russisches Aluminium. Die Aluminiumpreise sind dadurch wieder sprunghaft angestiegen und notieren nun bei rund 2.350,- USD pro Tonne. Wenn man dazu noch weiß, dass Russland nach China der zweitgrößte Produzent von Aluminium ist, kann man sich die Tragweite dieser Entscheidungen eventuell etwas besser vorstellen. Kursverluste hingegen mussten die Edelmetalle Gold (Minus rund 3 %) und Silber (Minus etwa 7 %) hinnehmen. Als Grund dafür wurde die hohe Inflation in den Vereinigten Staaten angeführt, warum auch immer...!

Steht ein weiterer wilder Ritt bevor?

Die Aktienmärkte hatten es in der vergangenen Woche wieder richtig schwer! Vor allem die steigenden Anleiherenditen, Rezessionsängste sowie die noch immer unerwartet hohen US-Inflationszahlen, die den Kurs der Fed bestätigen, ließen nur wenig Spielraum für steigende Kurse. Am Donnerstag setzten die Indizes zwar nach einem kurzen Einknicken zu deutlicheren Erholungen an, vermutlich der Hoffnung geschuldet, dass die US-Inflation ab jetzt deutlicher zurückgeht.

Auf der anderen Seite deutet das am Freitag gemeldete US-Verbrauchervertrauen aber schon wieder eine höhere Inflationserwartung an, was die Märkte weiterhin volatil in Atem halten sollte.

Lesen Sie im Folgenden weitere interessante Nachrichten über Aktien und Rohstoffe, und wohin die Reise gehen könnte.

Doch ein Vermögensschutz!

Die Vorteile von Gold sind nicht wegzudiskutieren! Sie sind real!

Aktuell leidet der Goldpreis durch die Erwartungen weiterer kräftiger Zinserhöhungen durch die Fed. Diese sorgen für einen starken US-Dollar und höhere Anleiherenditen.

Lesen Sie mehr

+++ Aufgepasst... +++

Uraninvestments werden immer interessanter! Jetzt erst recht!

Investoren mit Weitblick handeln langfristig und deshalb zumeist antizyklisch! So auch Uraninvestoren, die wissen, dass die Elektrifizierung der Welt ohne diesen Rohstoff nicht gelingen kann!

Lesen Sie mehr

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.jsresearch.de/disclaimer-agb/

