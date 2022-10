Freiburg (ots) -



In Bonn konnte man sehen, wie die Grünen allerlei rhetorische Anstrengungen unternahmen, um ihr heutiges Regierungshandeln in Zeiten von Krieg und Energiekrise irgendwie mit der eigenen Tradition zu versöhnen. Die Grünen-Führung und Außenministerin Annalena Baerbock dringen auf mehr und schnellere Waffenlieferungen an die Ukraine. Auch in der Energie- und Umweltpolitik schluckt die Partei eine Kröte nach der anderen (...) Bemerkenswert (...) ist, dass die Partei in ihrer Breite diesen Kurs mitträgt. Macht kann eine ungemein disziplinierende Wirkung auf Parteien entfalten. Da ergeht es den Grünen gerade so wie der CDU in den 16 Jahren der Kanzlerschaft Angela Merkels. http://www.mehr.bz/khs290j



