Die indische Polizei will der Korruption den Kampf ansagen. Dafür setzt sie zukünftig auf ein Blockchain-basiertes Beschwerdeportal. Während El Salvador und die Zentralafrikanische Republik (ZAR) den Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel machten, wurde in Indien vor allem vergangenes Jahr stark über die Regulierung von Kryptowährungen diskutiert. Immer wieder stand ein Verbot von digitalen Vermögenswerten im Raum. Allerdings waren die Behörden gegenüber der Blockchain-Technologie an sich nicht so negativ aufgestellt. Nun plant eine Polizeibehörde in Indien sogar die Verwendung eines Blockchain-basiertes Protokolls, um Korruption zu ...

