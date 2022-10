Uran-Aktie vor Kurs-Explosion!: Diese 135 %-Uran-Wette gewinnen Sie! Analysten-Liebling positioniert sich perfekt!

Anzeige / Werbung

Lesen Sie heute warum unser Uran-Pick in den kommenden Wochen explodiert….und handeln Sie entsprechend!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

während sich die Stimmung der Investoren nahe dem, oder mittlerweile wahrscheinlich am Tiefpunkt befindet, geben gute Unternehmer richtig Gas und vergrößern ihre Unternehmen!

So konträr sind derzeit die Läger, in der die Investoren die Situation einerseits scheinbar nicht richtig einordnen können nutzen die Unternehmer andererseits die nochmals günstigen Kurse um ihre Firmen in die "Pole Position' für den nächsten Bullenmarkt zu positionieren!

So vor allem in der Uranbranche, in der im Moment auffallend viele Übernahmen getätigt werden. Und das wundert uns nicht wirklich, denn wenn sich Marktteilnehmer und einige Unternehmer in einer Glaubenskrise befinden, tüten gewiefte Unternehmer die besten Schnäppchen ein!

Aber "by the Way', ist die schlechte Stimmung, gerade im Uransektor, überhaupt gerechtfertigt? Wenn man sich die Kurse der Uran-Unternehmen anschaut, wahrscheinlich schon!

Aber bei genauer Betrachtung, hat sich der Uranpreis und die Ausgangslage für den Rohstoff sehr positiv entwickelt! Allein vom März 2020 bis April 2022 schoss der Uranpreis daraufhin von etwa 21,50 USD je Pfund auf zeitweise über 64,- USD je Pfund in die Höhe! Eine Wahnsinns-Performance von etwa 200 %!

Quelle: TradingEconomics.com

Natürlich bedarf es nach so einer Rallye auch mal wieder eine Korrektur, die den Uranpreis bis zuletzt auf etwas unter 50,- USD je Pfund zurückholte, wo sich gerade "auskonsolidiert" wird, bzw. Kräfte für den neuen Ausbruch sammelt wird!

Doch bevor es mit der neuen Rallye losgeht, sollte man schon in gute Unternehmen wie Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) investiert sein! Und das sollte sich auszahlen, wie Sie im Folgenden lesen können! Noch nie in seiner Unternehmensgeschichte stand das Unternehmen besser dar und wahrscheinlich war auch noch nie die "Newspipeline" gefüllter als heute!

Sogar renommierte Analysten von Goldman Sachs beispielsweise erwarten einen Uran-Bullenmarkt historischen Ausmaßes! Und das zurecht, denn die Uranbedarfe werden explodieren! Waren im vergangenen Jahr laut dem Nuklearforum Schweiz weltweit noch 436 Reaktoren in Betrieb, die zusammen eine Leistung von 388,6 Gigawatt erbrachten, befinden sich derzeit schon weitere 57 im Bau, die die Gesamtleistung nochmals um mehr als 15 % auf 448,7 Gigawatt erhöhen werden!

Quelle: Kernenergie.ch

Doch damit noch nicht genug, so befinden sich weitere 63 Reaktoren in acht Ländern in Planung, die nochmals 64,7 GW hinzufügen sollen! Das heißt nichts anderes, als dass in den kommenden Jahren trotz niedrigerem Uranverbrauch der modifizierten Reaktoren dennoch Unmengen an Uran benötigt werden. Und das müssen Unternehmen wie beispielsweise Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) beschaffen!

Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Uranunternehmen aufzubauen, das auch Aktionäre glücklich macht! Wie das gemeint ist, haben die Consolidated Uranium Aktionäre, die schon länger dabei sind, etwa seit unserer Erstvorstellung gegen Ende 2020, bereits erfahren dürfen. Nicht nur dass die Consolidated Uranium Aktie eine MEGA-Performance hingelegt hat, so haben die Aktionäre bereits Gratisaktien von Labrador Uranium, einer Tochtergesellschaft eingebucht bekommen!

Quelle StockCharts.com & JS Research UG

In jüngerer Vergangenheit stellte Philip Williams, CEO von Consolidated Uranium bereits öfter neue Akquisitionsziele in Aussicht, auf deren Basis dann sogar weitere Ausgliederungen möglich seien.

Und genau das, ist ein absoluter Pluspunkt für diese Gesellschaft, da uns kein anderes bekanntes Unternehmen eine derartige Möglichkeit bietet ein kostenfreies diversifiziertes Uran-Portfolio anzulegen, aus Gratisaktien!

Obendrein sieht auch der Chart derzeit wieder hochexplosiv aus! So hat sich im Bereich 1,16 bis 1,20 CAD eine massive Unterstützung ausgebildet, von der aus es bisher immer wieder nach oben ging! Nicht anders sollte es auch dieses Mal sein!

Das sind die kurzfristigen KURS-BOOSTER für die Aktie!

Erfolgsmeldungen von den vorhandenen Projekten und Übernahme-Deals!

Nach der jüngsten Akquisition des "Laguna Salada'-Projekts in Argentinien, wo übrigens auch die Arbeitsprogramme auf Hochtouren laufen, die vermutlich schon sehr zeitnah zusätzlichen Newsflow generieren, rechnen wir gerade in dieser für einige Unternehmen schwierigen Zeiten mit Übernahme-Deals.

Der Grund: Die schlechte Marktstimmung verhagelt auch immer mehr Banken die Stimmung, welche dann Explorations-Unternehmen nicht weiter finanzieren. Auch an der Börse wird es in einem derartigen Stimmungsumfeld extrem schwierig, bzw. nur mit massiver Verwässerung der Bestandsaktionäre möglich auch nur kleine Geldsummen einzusammeln.

Deutlich einfacher haben es da weit fortgeschrittene Unternehmen wie Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0). Dieses Unternehmen hat mit seinem Zusammenschluss mit dem Uranproduzent Energy Fuels und seiner "White Mesa'-Mill sowie den historischen US-Minen "Tony M', "Daneros', und "Rim', eine Uran-Vanadium Mine im Südosten von Utah, zugleich auch direkten Produktionszugang in den USA "erworben"!

KURSRELEVANTER Newsflow voraus!

Vor allem vom Explorationsprogramm des argentinischen "Laguna Salada'-Projekts, das auf eine höhergradige Uranmineralisierung abzielt, erwarten wir zeitnah gute Nachrichten!

Auch die neuen hochgradigen Entdeckungen von "La Rosada' mit bis zu 1,18 % U3O8 und 0,517 % V2O5, und das in Tiefen von weniger als 1 m sprechen für sich, die sich etwa 40 km nordöstlich der historischen Mineralressourcen in den Zonen "Guanaco' und "Lago Seco' befinden. Dieses Gebiet bietet beträchtliches Entdeckungspotenzial bei minimaler bisheriger Exploration! Stark anomale Werte wurden auch bei nicht systematischen Probenahmen aus flachen Gruben über mehrere Kilometer gefunden. Sprich: Auch hier ist MEGA-Upside-Potenzial vorhanen!

Mit dem Abschluss des "Milo'-Projekts sicherte sich Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) dann nochZugriff auf ein nahezu einmaliges Uran-Kupfer-Gold-Seltene Erden-Projekt, im australischen Queensland.

"Milo'-MEGA-Mengen von Uran, Kupfer, Gold und sogar seltenen Erden!

32 Bohrungen von der "Milo'-Lagerstätte aus den Jahren 2010 bis 2012 haben eine kontinuierliche Uran-, Kupfer- und Seltene Erden-Mineralisierung über eine Streichlänge von bereits 1 km und bis zu 200 m Breite beschrieben, in denen Gehalte von bis zu 6,19 % Kupfer über 2 m in nur 163 m Tiefe durchteuft wurden! Das ist spektakulär und wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch viel spektakulärer werden!

Analysten-Liebling erhält hohes Kursziel!

SOFORTIGES 135 % Kurspotenzial für Sie!

Das Kursziel von der renommierten Red Cloud Securities liegt bei sage und schreibe 4,15 CAD! Das bedeutet, dass vom derzeitigen Kurs von rund 1,75 CAD (rund 1,30 EUR) unglaubliche Gewinne von 135 % auf Sie warten! Allerdings gehen wir davon aus, dass mit dem Eintreffen diverser News das Kursziel für Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) schon zeitnah deutlich höher angesiedelt wird!

Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) im Schnellcheck!

Consolidated Uranium profitiert durch seine zusätzlichen Goldprojekte sogar doppelt. Zum einen vom Gold-Silber-Bullenmarkt und zum anderen vom beginnenden Uran-Bullenmarkt!

Die Firma wird von einem Weltklasse-Uran-Team geleitet!

Mit rund 24 Mio. CAD Working Capital eröffnen sich noch deutlich mehr Möglichkeiten!

Mit nur rund 137 Mio. CAD deutlich zu niedrige Marktkapitalisierung!

Ein sich dramatisch zuspitzendes Urandefizit verspricht extrem hohe Kursgewinne! Renommierte Anker-Investoren wie z.B. Sachem Cove und Segra Capital oder auch IsoEnergy und Mega Uranium geben großes Vertrauen in das Unternehmen!

Alle Projekte befinden sich in juristisch einwandfreien Regionen!

Möglicher Verkauf der beiden Gold-Silber-Projekte würde zusätzliches Geld in die Kasse spülen, ohne Investoren zu verwässern!

Gratisrendite durch Gratisaktien! Endlich arbeitet das Geld für Sie!

Transformatives Jahr steht bevor! Wir rechnen mit weiteren TOP-News! Sowohl von Consolidated als auch von Labrador!

KURSZIEL-HAMMER: Bis zum Erreichen des neuen Kursziels der renommierten Analysten von RedCloud rund 135 % Kurspotenzial! Wir rechnen mit weiteren Kurszielerhöhungen!

Fazit: Besser kann man sich für einen bevorstehenden Bullenmarkt wohl kaum positionieren!

Mit der Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0)-Aktie sind Sie für den kommenden Uran-Superzyklus bestens aufgestellt! Denn die Ausgangslage für den Hauptrohstoff dieser Gesellschaft könnte kaum besser sein! Die Nachfrage nach saubereren Stromalternativen wird immer weiter steigen! Dabei ist Atomstrom einfach nicht wegzudenken, ob man will oder nicht. Denn diese Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache! Ein kleines Uranpellet erzeugt die gleiche Strommenge wie eine Tonne Kohle, etwa 480 Liter Öl oder rund 17.000 Kubickfuß Erdgas!

Für Anleger wird sich eine Investition in Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) auszahlen! Hier wird alles richtig gemacht! Während viele andere auf Uran spezialisierte Rohstoff-Firmen durch die jüngsten Kursrückgänge in Existenznöte geraten sind und erheblich an Substanz, Finanzmitteln und Werten eingebüßt haben, konnte sich Consolidated Uranium besser denn je positionieren und wird dies auch weiterhin tun! Hier steht man gerade erst am Beginn einer unglaublichen Wachstumsstory!

Um sich das Ausmaß des kommenden Uran-Bullen-Marktes vor Augen zu führen, empfehlen wir hier noch schnell einen kurzen Blick auf die sechs Jahre ab 2002, als der Uranpreis von unter 10,- USD je Pfund auf über 140,- USD je Pfund explodierte! Schon jetzt erwarten zahlreiche renommierte Banken zeitnah wieder dreistellige Uranpreise!

Mit derartigen Kurssteigerungen zählen Uran-Bullenmärkten zu den stärksten an den Aktienmärkten!

Aktien wie Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) werden sich in diesem Marktumfeld VERVIELFACHEN, PLUS die Option von Gratisaktien, die ebenfalls explodieren werden!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr JS Research-Team

Der Werbeartikel wurde am 16. Oktober 2022 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt! Quellen: Wallstreet Online, Consolidated Uranium, Youtube, tradingeconomics, Ariva.de eigener Research und eigene Berechnungen.

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research UG (haftungsbeschränkt) vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research UG (haftungsbeschränkt) für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Consolidated Uranium zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Consolidated Uranium, behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Consolidated Uranium und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Consolidated Uranium im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens Aktien von Consolidated Uranium halten, und jederzeit weitere eigene Geschäfte in den Aktien des Unternehmens (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Quelle-Titelbild: https://stock.adobe.com/de

