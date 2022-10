Gut geplant in den Tag. Mit dem w:o-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Unternehmenstermine

11:30 Uhr, Schweden: Sandvik, Q3-Zahlen

12:30 Uhr, USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen

12:45 Uhr, USA: Bank of America, Q3-Zahlen

23:30 Uhr, Großbritannien: Rio Tinto, Q3-Umsatz

Konjunkturdaten

06:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion 08/22 (endgültig)

06:30 Uhr, Japan: Dienstleistungsindex 08/22

10:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig)

14:30 Uhr, USA: Empire State Index 10/22

Enthaltene Werte: AU000000RIO1,US0605051046,US8002122013,US0640581007