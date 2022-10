DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EBM PAPST - In der neuen Strategie des Ventilatorenherstellers EBM-Papst spielt die Automobilindustrie keine Rolle mehr. "Wir werden die Autoindustrie nicht mehr beliefern", sagte der seit einem Jahr amtierende Chef des Familienunternehmens EBM Papst, Klaus Geißdörfer, dem Handelsblatt. "Die gewünschte Qualität fordert uns technologisch nur bedingt und ist zu den geforderten Preisen nicht attraktiv für uns als Zulieferer", sagte der Ex-ZF-Manager. (Handelsblatt)

DEUTSCHE BAHN - Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat den Vorstand der Deutschen Bahn aufgerufen, erkannte Probleme konsequent anzugehen und dauerhaft zu lösen. "Durchwursteln kann und darf keine Option mehr sein. Deswegen haben wir eine Steuerungsgruppe eingerichtet, um die Bahn eng zu begleiten", sagte Wissing in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der FDP-Politiker beklagte aber auch Versäumnisse der Politik. Sie habe in der Vergangenheit "nicht vorausschauend genug gearbeitet", sagte der Minister dem RND. "Niemals hat die Bahn so viele Fahrgäste und Güter befördert wie heute. Das Problem ist aber, dass dem Run auf die Bahn keine ausreichende Modernisierung des Schienennetzes gegenüberstand." (RND)

CONTINENTAL - Nach dem Bekanntwerden von Unregelmäßigkeiten bei Klima- und Industrieschläuchen von Continental wächst innerhalb und außerhalb des Unternehmens die Kritik an Vorstand und Aufsichtsrat. In Konzernkreisen werden nach Informationen des Handelsblatts die Kontrollmechanismen des Autozulieferers infrage gestellt. Aktionärsschützer fordern eine Ablösung von Chefkontrolleur Wolfgang Reitzle. "Wir sehen bei Continental ein strukturelles Problem im Aufsichtsrat, vor allem was den Vorsitz um Wolfgang Reitzle betrifft", sagt Deka-Vertreterin Cornelia Zimmermann. (Handelsblatt)

TESLA - Dass Tesla in seinem deutschen Werk in Grünheide vorerst keine komplette Batteriezellfertigung aufnimmt, hat offenbar noch weitere Gründe als niedrigere Energiekosten und neue milliardenschwere Steueranreize in den USA. Mehrere Quellen aus dem Umfeld des Elektroautobauers berichten von einer deutlichen Verzögerung in einer entscheidenden, aber hochkomplexen Produktionstechnik. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2022 00:40 ET (04:40 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.