Im US-Einzelhandel bahnt sich ein neuer Deal an. Hinter WALMART mit 15,5 % käme KROGER so auf 13,5 % Marktanteil. Die Synergien einer solchen Kombination dürften erheblich sein und die Gewinndynamik deutlich beschleunigen. ALBERTSONS gestern (Donnnerstag) über 12 % im Plus und auch KROGER schaffte eine leichtes Plus - wurde also nicht abgestraft, so wie es sonst bei Übernahmenin der Regel üblich ist. Allerdings unterschätzen wir die kartellrechtliche Problematik nicht. KGV 11 für KROGER ist attraktiv. Die laufende Konsolidierung bietet sich für neue Käufe an. Im Aktionärsbrief sind wir bereits investiert.



