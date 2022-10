Aktien: Dieses neue Angebot soll wieder Schwung bringen

Anzeige / Werbung Der Konkurrenzkampf der Streamingdienste ist hart. Nun spitzt er sich zu, denn Netflix bringt ein neues Angebot an den Start und kommt damit dem großen Rivalen Disney zuvor. Im zunehmenden Konkurrenzkampf um neue Kunden geht der Streamingdienst-Pionier Netflix neue Wege: Das US-Unternehmen plant ein werbefinanziertes Angebot. Der Start soll bald erfolgen. Hier Aktien provisionsfrei kaufen Wie Netflix mitteilte, plant man das Angebot eines werbefinanzierten Dienstes. Dieser sollte bereits schrittweise zwischen dem 1. Und 10. November starten und 6,99 Dollar pro Monat kosten. "Basic with Ads" werde zunächst in zwölf Ländern angeboten, darunter etwa der Heimatmarkt USA und zudem Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Japan. Netflix kommt damit dem großen Konkurrenten Disney und dessen Streamingdienst Disney+ zuvor. Dieser will ein ähnliches werbefinanziertes Angebot einen Monat später launchen. Zudem soll es bisherigen Angaben zufolge einen Dollar mehr kosten. Netflix hatte zuletzt zwei Quartale hintereinander Abonnenten verloren. Netflix-Aktie stabilisiert sich Die Aktie von Netflix verliert in diesem Jahr deutlich, kann sich aber zuletzt stabilisieren und pendelt zwischen rund 210 und 250 Dollar. Der MACD (Momentum) gibt derzeit keine Impulse, erst ein Ausbruch bringt neuen Schwung in die Aktie. Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005,DE0005557508,US64110L1061,US2546871060

