SINGAPUR (Dow Jones)--Die People's Bank of China (PBoC) hat einen wichtigen Zins konstant gehalten, was bedeuten könnte, dass sie die Leitzinsen im Laufe des Monats ebenfalls beibehalten wird. Die Zentralbank stellte über ihre mittelfristige Kreditfazilität (MLF) Liquidität in Höhe von 500 Milliarden Yuan (70 Milliarden Euro) bereit, wie aus einer offiziellen Erklärung auf ihrer Website hervorgeht.

Der Zinssatz für die mittelfristige Kreditfazilität beträgt 2,75 Prozent und ist gegenüber der letzten Operation unverändert, die Laufzeit beträgt ein Jahr. Außerdem stellte die Zentralbank über ihre siebentägigen Reverse-Repo-Geschäfte Liquidität in Höhe von 2 Milliarden Yuan zu einem Zinssatz von 2,00 Prozent bereit. Auch dieser Zinssatz blieb gegenüber der letzten Operation unverändert.

Die Beibehaltung der Zinsen deutet darauf hin, dass Chinas Benchmark-Kreditzinsen, die durch die von der PBoC kontrollierten MLF-Sätze eingepreist werden, in diesem Monat konstant gehalten werden. Die PBoC wird die Benchmark-Kreditzinsen am Donnerstag veröffentlichen.

Im Gegensatz zu den westlichen Zentralbanken hat die PBoC in diesem Jahr ihren geldpolitischen Kurs gelockert, indem sie die Zinssätze senkte und Liquidität in das Finanzierungssystem pumpte, um die sich abschwächende chinesische Wirtschaft anzukurbeln. Viele Ökonomen sind der Ansicht, dass die rasche Abwertung des Yuan in letzter Zeit das Tempo der Lockerung durch die Zentralbank verlangsamen könnte, da sie weitere Geldabflüsse auslösen und den Abwertungsdruck auf die Währung erhöhen könnte.

October 17, 2022

