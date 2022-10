Gold Aktien Wochenrückblick . Diese Woche startete ein erneuter Erholungsversuch der Aktienmärkte - auch wenn am Freitag dem Dow Jones die Puste ausging. So reichte es doch noch für ein Wochenplus von 1,15%. Am 07.10. ging der Dow Jones mit 29.296,79 Pkt. aus der Woche und startete am 10.10. mit 29.419,09 Pkt. Beendet wurde die Woche bei 29.634,83 Pkt., also einem Zugewinn von 338,04 Pkt. Spannend ist die Frage, wie und ob es am Montag weitergeht. Hochnervöse Märkte. Der Goldpreis zeigte im Wochenverlauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...