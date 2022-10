DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

17 October 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 14 October 2022 it purchased a total of 369,866 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 199,866 170,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR0.9120 GBP0.7940 Lowest price paid (per ordinary share) EUR0.8940 GBP0.7730 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR0.9058 GBP0.7862

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 687,396,315 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 5,188 0.9050 XDUB 09:19:37 00026954372TRDU1 1,967 0.9050 XDUB 09:23:27 00026954406TRDU1 5,758 0.9070 XDUB 09:47:18 00026954576TRDU1 6,140 0.9070 XDUB 09:47:18 00026954577TRDU1 3,102 0.9070 XDUB 09:47:18 00026954578TRDU1 3,125 0.8950 XDUB 10:03:39 00026954752TRDU1 3,899 0.8940 XDUB 10:28:16 00026954855TRDU1 873 0.8940 XDUB 10:28:16 00026954851TRDU1 1,993 0.8940 XDUB 10:28:16 00026954852TRDU1 3,000 0.8940 XDUB 10:28:16 00026954853TRDU1 1,284 0.8940 XDUB 10:28:16 00026954854TRDU1 2,575 0.8950 XDUB 10:28:16 00026954850TRDU1 2,873 0.8970 XDUB 11:06:45 00026955512TRDU1 2,577 0.8970 XDUB 11:18:48 00026955747TRDU1 2,627 0.8970 XDUB 11:19:58 00026955751TRDU1 2,582 0.8960 XDUB 11:21:58 00026955798TRDU1 1,054 0.9010 XDUB 11:31:56 00026955966TRDU1 1,846 0.9010 XDUB 11:31:56 00026955967TRDU1 1,697 0.9010 XDUB 11:31:56 00026955968TRDU1 664 0.9010 XDUB 11:31:56 00026955969TRDU1 208 0.9010 XDUB 11:31:56 00026955970TRDU1 227 0.9000 XDUB 11:33:49 00026956000TRDU1 520 0.9000 XDUB 11:33:49 00026955999TRDU1 6,278 0.9040 XDUB 12:19:42 00026956871TRDU1 2,713 0.9040 XDUB 12:20:24 00026956877TRDU1 2,902 0.9090 XDUB 12:29:23 00026957077TRDU1 5,410 0.9060 XDUB 12:32:26 00026957095TRDU1 1,146 0.9040 XDUB 12:51:01 00026957270TRDU1 533 0.9040 XDUB 12:51:01 00026957271TRDU1 967 0.9040 XDUB 12:51:01 00026957272TRDU1 5,171 0.9030 XDUB 13:02:16 00026957319TRDU1 5,670 0.9060 XDUB 13:30:44 00026957525TRDU1 2,756 0.9060 XDUB 13:30:44 00026957526TRDU1 3,075 0.9060 XDUB 13:30:44 00026957527TRDU1 767 0.9050 XDUB 13:41:01 00026957605TRDU1 419 0.9050 XDUB 13:41:01 00026957602TRDU1 1,497 0.9050 XDUB 13:41:01 00026957603TRDU1 69 0.9050 XDUB 13:41:01 00026957604TRDU1 747 0.9120 XDUB 13:59:13 00026957777TRDU1 2,931 0.9120 XDUB 14:01:05 00026957793TRDU1 2,908 0.9110 XDUB 14:02:31 00026957813TRDU1 377 0.9110 XDUB 14:15:24 00026957863TRDU1 293 0.9110 XDUB 14:15:24 00026957864TRDU1 2,675 0.9110 XDUB 14:16:44 00026957877TRDU1 670 0.9110 XDUB 14:22:57 00026958015TRDU1 684 0.9110 XDUB 14:22:57 00026958016TRDU1 75 0.9110 XDUB 14:25:49 00026958054TRDU1 982 0.9110 XDUB 14:25:49 00026958050TRDU1 21 0.9110 XDUB 14:25:49 00026958051TRDU1 819 0.9110 XDUB 14:25:49 00026958052TRDU1 676 0.9110 XDUB 14:25:49 00026958053TRDU1 9 0.9110 XDUB 14:30:46 00026958120TRDU1 2,613 0.9110 XDUB 14:36:09 00026958199TRDU1 3,524 0.9110 XDUB 14:36:09 00026958200TRDU1 1,348 0.9110 XDUB 14:36:09 00026958201TRDU1 1,753 0.9120 XDUB 14:40:27 00026958299TRDU1 1,091 0.9120 XDUB 14:40:27 00026958300TRDU1 3,059 0.9120 XDUB 14:43:35 00026958328TRDU1 1,375 0.9090 XDUB 14:44:35 00026958340TRDU1 781 0.9090 XDUB 14:44:35 00026958341TRDU1 600 0.9090 XDUB 14:44:35 00026958339TRDU1 1,633 0.9090 XDUB 14:44:35 00026958333TRDU1 190 0.9090 XDUB 14:44:35 00026958334TRDU1 1,602 0.9090 XDUB 14:44:35 00026958335TRDU1 1,636 0.9090 XDUB 14:44:35 00026958336TRDU1 486 0.9090 XDUB 14:44:35 00026958337TRDU1 295 0.9090 XDUB 14:44:35 00026958338TRDU1 124 0.9090 XDUB 14:58:29 00026958577TRDU1 224 0.9090 XDUB 14:58:29 00026958578TRDU1 155 0.9090 XDUB 14:58:29 00026958579TRDU1 672 0.9090 XDUB 14:58:29 00026958580TRDU1 2,582 0.9080 XDUB 15:00:06 00026958624TRDU1 708 0.9050 XDUB 15:06:15 00026958862TRDU1 1,799 0.9050 XDUB 15:06:15 00026958863TRDU1 2,688 0.9050 XDUB 15:07:22 00026958896TRDU1 512 0.9050 XDUB 15:12:05 00026958931TRDU1 2,584 0.9050 XDUB 15:12:18 00026958933TRDU1 2,607 0.9050 XDUB 15:14:59 00026958959TRDU1 1,535 0.9040 XDUB 15:15:40 00026958964TRDU1 61 0.9040 XDUB 15:15:40 00026958963TRDU1 3,351 0.9040 XDUB 15:15:40 00026958962TRDU1 683 0.9040 XDUB 15:17:15 00026958968TRDU1 682 0.9040 XDUB 15:18:15 00026958980TRDU1 595 0.9040 XDUB 15:18:58 00026958988TRDU1 2,596 0.9040 XDUB 15:19:06 00026958989TRDU1 2,683 0.9060 XDUB 15:41:36 00026959378TRDU1 755 0.9060 XDUB 15:41:36 00026959379TRDU1 1,943 0.9080 XDUB 15:52:54 00026959488TRDU1 583 0.9080 XDUB 15:52:54 00026959489TRDU1 3,124 0.9110 XDUB 15:55:31 00026959500TRDU1 370 0.9110 XDUB 15:55:54 00026959514TRDU1 1,795 0.9110 XDUB 15:55:54 00026959515TRDU1 315 0.9110 XDUB 15:55:54 00026959516TRDU1 688 0.9110 XDUB 15:56:15 00026959517TRDU1 122 0.9110 XDUB 15:56:15 00026959518TRDU1 628 0.9110 XDUB 15:56:15 00026959519TRDU1 503 0.9110 XDUB 15:56:15 00026959520TRDU1 67 0.9110 XDUB 15:56:15 00026959521TRDU1 183 0.9110 XDUB 15:56:15 00026959522TRDU1 723 0.9110 XDUB 15:58:15 00026959527TRDU1 597 0.9120 XDUB 15:58:44 00026959535TRDU1 2,781 0.9120 XDUB 15:58:45 00026959536TRDU1 686 0.9110 XDUB 16:00:15 00026959545TRDU1 575 0.9120 XDUB 16:01:45 00026959547TRDU1 2,280 0.9120 XDUB 16:01:45 00026959548TRDU1 695 0.9110 XDUB 16:02:15 00026959556TRDU1 260 0.9110 XDUB 16:06:21 00026959587TRDU1 563 0.9110 XDUB 16:09:16 00026959615TRDU1 910 0.9110 XDUB 16:09:16 00026959614TRDU1 1,313 0.9110 XDUB 16:09:16 00026959610TRDU1 2,853 0.9110 XDUB 16:09:16 00026959611TRDU1 1,124 0.9110 XDUB 16:09:16 00026959612TRDU1 165 0.9110 XDUB 16:09:16 00026959613TRDU1 2,032 0.9110 XDUB 16:09:18 00026959616TRDU1 342 0.9110 XDUB 16:09:18 00026959617TRDU1 642 0.9110 XDUB 16:09:18 00026959618TRDU1 2,629 0.9110 XDUB 16:09:18 00026959619TRDU1 77 0.9060 XDUB 16:17:08 00026959679TRDU1 518 0.9060 XDUB 16:18:20 00026959689TRDU1 456 0.9060 XDUB 16:20:16 00026959717TRDU1 2,405 0.9060 XDUB 16:20:16 00026959715TRDU1 362 0.9060 XDUB 16:20:16 00026959716TRDU1 294 0.9060 XDUB 16:20:19 00026959718TRDU1 765 0.9060 XDUB 16:20:23 00026959724TRDU1 515 0.9060 XDUB 16:20:23 00026959723TRDU1 983 0.9060 XDUB 16:20:23 00026959721TRDU1 1,502 0.9060 XDUB 16:20:23 00026959722TRDU1 307 0.9050 XDUB 16:22:15 00026959741TRDU1 380 0.9050 XDUB 16:22:18 00026959744TRDU1 1,210 0.9040 XDUB 16:27:33 00026959811TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,366 0.7860 XLON 09:33:28 00026954468TRDU1 274 0.7860 XLON 09:33:28 00026954467TRDU1 849 0.7860 XLON 09:33:28 00026954466TRDU1 3,303 0.7860 XLON 09:33:28 00026954465TRDU1 1,687 0.7860 XLON 09:33:28 00026954464TRDU1 3,234 0.7860 XLON 09:40:39 00026954524TRDU1 7,680 0.7800 XLON 09:50:05 00026954592TRDU1 3,033 0.7760 XLON 10:19:54 00026954806TRDU1 324 0.7730 XLON 10:28:16 00026954849TRDU1 7,522 0.7730 XLON 10:28:16 00026954848TRDU1 3,192 0.7770 XLON 11:06:53 00026955518TRDU1 2,971 0.7770 XLON 11:13:19 00026955667TRDU1 887 0.7770 XLON 11:25:02 00026955813TRDU1 2,424 0.7770 XLON 11:25:02 00026955812TRDU1 3,063 0.7770 XLON 11:39:40 00026956102TRDU1 2,962 0.7770 XLON 11:51:11 00026956397TRDU1 3,038 0.7820 XLON 12:13:07 00026956668TRDU1 2,872 0.7880 XLON 12:20:40 00026956881TRDU1 143 0.7880 XLON 12:20:40 00026956880TRDU1 2,832 0.7880 XLON 12:29:48 00026957078TRDU1 1,157 0.7880 XLON 12:41:44 00026957193TRDU1 1,890 0.7870 XLON 12:41:44 00026957192TRDU1 6,052 0.7830 XLON 12:51:01 00026957273TRDU1 1,369 0.7800 XLON 13:02:16 00026957323TRDU1 1,224 0.7800 XLON 13:02:16 00026957322TRDU1 1,532 0.7800 XLON 13:02:16 00026957321TRDU1 1,702 0.7800 XLON 13:02:16 00026957320TRDU1 2,624 0.7850 XLON 13:31:47 00026957529TRDU1 4,400 0.7850 XLON 13:31:47 00026957528TRDU1 5,016 0.7920 XLON 14:39:38 00026958282TRDU1 7,347 0.7920 XLON 14:39:38 00026958281TRDU1 227 0.7920 XLON 14:39:38 00026958280TRDU1 7,120 0.7920 XLON 14:39:38 00026958279TRDU1 3,429 0.7940 XLON 14:42:55 00026958322TRDU1 8,371 0.7910 XLON 14:45:58 00026958351TRDU1 273 0.7910 XLON 14:45:58 00026958350TRDU1 781 0.7910 XLON 14:45:58 00026958349TRDU1 377 0.7910 XLON 14:58:40 00026958583TRDU1 2,753 0.7910 XLON 14:58:40 00026958582TRDU1 3,167 0.7910 XLON 14:58:40 00026958581TRDU1 8,685 0.7850 XLON 15:15:40 00026958961TRDU1 3,122 0.7890 XLON 15:15:40 00026958960TRDU1 2,735 0.7890 XLON 15:36:27 00026959269TRDU1 505 0.7890 XLON 15:36:27 00026959268TRDU1 6,760 0.7930 XLON 15:55:51 00026959512TRDU1 2,000 0.7930 XLON 15:55:51 00026959511TRDU1 8,694 0.7910 XLON 15:55:53 00026959513TRDU1 951 0.7900 XLON 16:09:35 00026959621TRDU1 2,974 0.7890 XLON 16:10:15 00026959628TRDU1 3,026 0.7890 XLON 16:10:15 00026959627TRDU1 2,000 0.7890 XLON 16:10:15 00026959626TRDU1 1,310 0.7890 XLON 16:10:15 00026959625TRDU1 524 0.7890 XLON 16:23:01 00026959755TRDU1 125 0.7890 XLON 16:23:27 00026959770TRDU1 111 0.7890 XLON 16:23:27 00026959769TRDU1 1,581 0.7890 XLON 16:23:27 00026959768TRDU1 34 0.7890 XLON 16:23:27 00026959767TRDU1 270 0.7890 XLON 16:23:27 00026959766TRDU1 889 0.7890 XLON 16:23:27 00026959765TRDU1 23 0.7890 XLON 16:25:23 00026959794TRDU1 890 0.7890 XLON 16:25:23 00026959793TRDU1 1,780 0.7890 XLON 16:25:23 00026959792TRDU1 134 0.7890 XLON 16:25:23 00026959791TRDU1 140 0.7890 XLON 16:25:23 00026959790TRDU1 3,160 0.7890 XLON 16:27:23 00026959809TRDU1 1,596 0.7890 XLON 16:29:13 00026959819TRDU1 1,514 0.7890 XLON 16:29:13 00026959818TRDU1

ISIN: IE00BWY4ZF18 Category Code: POS TIDM: CRN LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 194757 EQS News ID: 1464567 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

