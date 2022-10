Der Volkswagen-Konzern konnte in den letzten Tagen endlich wieder mit guten News punkten. Dank einer starken Erholung in China und in Europa kletterten die Auslieferungszahlen im September. Grund genug für Bernstein Research und RBC, die VW-Aktie zum Kauf zu empfehlen.Der VW-Konzern verkaufte im September 755.800 Fahrzeuge. Ein Plus von 20,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Von Januar bis September setzte der VW-Konzern bislang rund 6 Millionen Fahrzeuge ab, 12,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.Vor ...

