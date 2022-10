Das hatte sich die Börse anders vorgestellt: Amazon hat beim Prime Early Access Sale, seinem zweiten Shopping-Event des Jahres 2022, ein Bruttowarenvolumen von lediglich acht Milliarden Dollar verbucht, so Justin Post, Analyst bei der Bank of America. Für den Aktienkurs könnte es bald ziemlich übel werden.Amazon hatte für die Veranstaltung kräftig die Werbetrommel gerührt, den Bedarf der Kunden an Produkten aber offensichtlich überschätzt: Im Juli, beim Prime Day, hatte der E-Commerce-Gigant noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...