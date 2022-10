Der DAX könnte zum Wochenstart den nächsten Stabilisierungsversuch starten. Der deutsche Leitindex kommt aus einer turbulenten Vorwoche. Da in den nächsten Tagen kaum richtungsweisende Konjunktur- und Inflationsdaten zur Veröffentlichung stehen, könnte sich die Lage aber etwas beruhigen. Impulse dürften von frischen Unternehmenszahlen kommen. An der Wall Street stehen unter anderem die Q3-Zahlen von Netflix und Tesla zur Veröffentlichung an. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...