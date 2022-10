Paris (www.anleihencheck.de) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) beendete im September gleich zwei Epochen, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Mit der Erhöhung des Leitzinses um 0,75 Prozentpunkte auf plus 0,5 Prozent sei die fast acht Jahre anhaltende Ära der Negativzinsen Geschichte. Zugleich habe die SNB einen Schlussstrich unter die Epoche der Devisenmarktinterventionen zur Schwächung des Franken gezogen. Seit der Abschaffung der Anbindung an den Euro im Jahr 2015 habe die Notenbank insgesamt 353 Milliarden Franken vor allem für den Kauf von Dollar, Yen und Euro ausgegeben, um die Aufwertung der nicht nur in Krisenzeiten gefragten Währung einzudämmen. Im ersten Quartal dieses Jahres habe die SNB noch mit 5,74 Milliarden Franken am Devisenmarkt interveniert. ...

