Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Freitag ist der erste ETF von Axxion auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der Frankfurt UCITS-ETF Modern Value (ISIN LU2439874319/ WKN FRA3TF) biete Anleger*innen ein diversifiziertes Engagement in 25 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen weltweit, die über eine starke Eigentümerstruktur verfügen würden und als "Burggraben-Unternehmen" bezeichnet würden. Dabei handle es sich um Unternehmen mit einem stabilen und sicheren Geschäftsmodell, die sich durch signifikante Wettbewerbsvorteile von der Konkurrenz abheben würden. Bei der Auswahl der Unternehmen würden fundamentale Kennzahlen wie eine gesunde Bilanz, eine beständige und überdurchschnittliche Eigenkapitalrendite und ein niedriger Verschuldungsgrad berücksichtigt. Alle 25 Unternehmen würden im Referenzindex gleich gewichtet. ...

