Mini wird laut einem britischen Medienbericht die Produktion von Elektroautos in England 2023 einstellen und nach China verlagern. BMW stellt in seinem Werk in Cowley am Stadtrand von Oxford jährlich rund 40.000 Elektro-Minis her. Die Produktion soll dort im kommenden Jahr im Rahmen der Pläne zur Umgestaltung der Produktpalette der Automarke ab 2024 eingestellt werden. Das geht aus einem Bericht der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...