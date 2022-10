Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Mit einer kleinen weiteren Steigerung konnte der heimische Markt am Freitag aus dem Handel gehen, der ATX musste zwar einen Großteil seiner Verlaufsgewinne im Späthandel wieder abgeben, er konnte den Tag aber mit einem Plus von 0,3% beenden, was für die gesamte Woche einen Anstieg von 0,9% bedeutete. Nachdem die Märkte bereits am Vortag höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten nach einem kurzen Schreckmoment letztlich getrotzt hatten, ging es zum Wochenschluss noch etwas weiter nach oben. Die Ängste vor hoher Inflation, gegensteuernden Zinsschritten und deren mögliche Bremswirkung auf die Konjunktur dürften aber weiter die bestimmenden Börsenthemen bleiben. Europaweit gesucht waren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...