DJ PTA-News: Weng Fine Art AG: ArtXX mit guten Ergebnissen im 1. Halbjahr 2022

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Monheim am Rhein (pta008/17.10.2022/09:00) - * Umsatz stieg um 21 % auf 3,4 Mio. EUR * Handelsmarge verbesserte sich weiter auf 110 % * Ergebnis nach Steuern erhöhte sich um 36 % auf gut 1 Mio. EUR * Weiterhin komfortable Eigenkapital-Quote von 64 %

Die ArtXX AG ("Weng Contemporary"), die Schweizer E-Commerce-Tochter der Weng Fine Art AG, konnte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 ihren Umsatz gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 von 2.825 TEUR auf 3.418 TEUR (+ 21 %) erhöhen. Nach einem sehr guten ersten Quartal hat sich das Umfeld in der Folge der russischen Invasion in die Ukraine und der dadurch ausgelösten Energiepreiskrise, hoher Inflation und steigender Zinsen sowie aufgrund der weiter anhaltende Lieferkettenproblematik im Jahresverlauf sukzessive eingetrübt. Da die ArtXX im Luxussegment tätig ist, wirken sich die aktuellen gesamtwirtschaftlichen Probleme bisher allerdings deutlich geringer aus als in anderen Bereichen des Handels und E-Commerce.

Die Marge (berechnet als Aufschlagsatz) hat sich weiter von 82 % auf 110 % verbessert - der Handelsgewinn im Bereich der Eigenware sogar von 102 % auf 160 %. Grund dafür waren Wertsteigerungen bei vielen der Editionen, die sich im Inventar der ArtXX befinden. Darüber hinaus wirkte sich die Kursentwicklung des US-Dollars, auf dessen Grundlage die angebotenen Kunstwerke gepreist werden, positiv aus. Das Handelsergebnis konnte somit um 40 % und damit fast doppelt so stark wie der Umsatz gesteigert werden.

Die Kosten erhöhten sich um 53 %, betragen aber immer noch lediglich etwa 17 % vom Umsatz. Kostentreiber war zum einen die ungebremste Aufwertung des Schweizer Franken (Auswirkung etwa 40 TEUR). Gestiegen sind vor allem die Personalkosten durch die Vergrößerung des Teams (50 TEUR). Weiter machen sich Kosten im Zusammenhang mit dem Aufbau der Investorenplattform (Personal, Beratung) bemerkbar (60 TEUR).

Im Währungsbereich sind buchhalterische Verluste im US-Dollar entstanden (etwa 90 TEUR), die aus dem Hedge der Verkaufspreise, die in USD kalkuliert sind, resultieren. Schließlich wurden Transportkosten für Kundenorders neu als Kosten ausgewiesen (60 TEUR), die andererseits die Erlöse erhöht haben. Insgesamt werden somit Margen und Kosten im Vorjahresvergleich um etwa 150 TEUR überzeichnet.

Das Ergebnis nach Steuern (Periodengewinn) konnte im 1. Halbjahr 2022 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres von 736 TEUR um 36 % auf 1.001 TEUR gesteigert werden. Die Umsatzrendite lag mit 29,3 % weiterhin auf einem sehr hohen Niveau.

Der positive Cashflow, zu dem auch die Zurückhaltung des Unternehmens auf der Einkaufseite beigetragen hat, führte zu einer deutlichen Abnahme der Bankverbindlichkeiten. Das Unternehmen hatte zum Stichtag Darlehen über etwa 2,8 Mio. EUR vergeben, denen aktuell lediglich 3,2 Mio. EUR eigene Bankverbindlichkeiten gegenüberstehen. Aufgrund dieser Konstellation lag der Finanzierungsaufwand der ArtXX, saldiert mit Zinseinnahmen, im 1. Halbjahr 2022 bei annähernd Null. Die von vier Instituten zur Verfügung gestellten Finanzierungslinien wurden zum Periodenende lediglich zu etwa einem Drittel ausgeschöpft. Damit hat die Gesellschaft alle Möglichkeiten, im kommenden Jahr Opportunitäten wahrzunehmen.

Die Eigenkapitalquote stellte sich zum 30.06.2022 auf 64,0 % (30.06.2021 = 52,7 %). Durch die ausgesprochen soliden Bilanzrelationen sowie die breite Finanzierungsbasis sieht das Management die ArtXX sehr gut aufgestellt für eine mögliche Rezession, die sich im 2. Halbjahr 2022 in verschiedenen Märkten bereits andeutet.

Umsätze und Erträge der ArtXX liegen auch nach dem Ende des 3. Quartals 2022 noch über denen des Vorjahres. Allerdings rechnet die Geschäftsführung nicht damit, dass das herausragende 4. Quartal 2021 in diesem Jahr wiederholt werden kann. Ihre Hauptaufgabe sieht die Verwaltung aktuell darin, sich für die Verbesserung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds, die derzeit Ende 2023 erwartet wird, optimal aufzustellen. Im Fokus steht dabei die Entwicklung einer Investorenwebseite, zu der die Gesellschaft im weiteren Verlauf diesen Jahres Informationen veröffentlichen wird.

Der Halbjahresabschluss ist unter https://wengfineart.com/investor-relations/financial-reports auf der Webseite der Weng Fine Art AG einsehbar.

(Ende)

Aussender: Weng Fine Art AG Adresse: Rheinpromenade 13, 40789 Monheim am Rhein Land: Deutschland Ansprechpartner: Rüdiger K. Weng Tel.: +49 2173 690870-0 E-Mail: weng@wengfineart.com Website: www.wengfineart.com

ISIN(s): DE0005181606 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1665990000921 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)