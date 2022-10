Berlin (ots) -- Ab dem 17. Oktober 2022 bis zum Jahresende werden digitale Anzeigen von kaufDA auf Monitoren an über 700 Shell-Tankstellen in Deutschland zu sehen sein- Kooperation mit dem Digital-out-of-home-Unternehmen FRAMEN"Schreck beim Tanken, nicht beim Einkaufen! Sparen mit kaufDA!": Mit diesem Claim startet Bonial ab heute eine nationale DOOH-Werbekampagne für seine Local-Shopping-App. Bis zum 31. Dezember 2022 werden an allen deutschen Shell-Tankstellen, wo Werbung auf Monitoren bereits möglich ist, digitale Anzeigen von kaufDA zu sehen sein. Das sind insgesamt über 700 Filialen des großen Mineralöl- und Erdgaskonzerns.Die Markenkampagne für kaufDA im DOOH-Format ist Teil der groß angelegten Werbeoffensive von Bonial. Neben den klassischen Werbekanälen wie Print- und Onlineanzeigen in den BILD-Medien (https://www.bonial.com/de/presseundblog/schock-an-der-kasse-nicht-mit-kaufda-bonial-startet-gro%C3%9Fe-werbekampagne-in-bild) oder Werbe- und Influencerkampagnen auf Social Media setzt der Marktführer der digitalen Angebotskommunikation nun auch auf Digital out of home.Umgesetzt wird die Kampagne in Kooperation mit FRAMEN. Deren globales Netzwerk von Bildschirmen ermöglicht es Unternehmen, eigene Produkte und Marken überall und zu jeder Zeit zu bewerben.Stefanie Graser, Vice President Marketing bei Bonial: "Wir freuen uns sehr, kaufDA mithilfe von Framen und Shell so prominent an fast allen Orten Deutschlands platzieren zu können. Digital out of home passt als Ergänzung der Werbemaßnahmen perfekt in unsere Marketingstrategie, mit der Bonial immer nah am Endkunden ist. Mit dem DOOH-Format erreichen wir einmal mehr die richtige Zielgruppe am richtigen Ort und machen auf die Vorteile unserer App aufmerksam. "Paul Thümer, Director of Sales DACH, FRAMEN: "Bonial hat für die Kampagne gezielt unsere Tankstellen-Screens ausgewählt, um einerseits nahe am Point of Sale den preissensiblen Kunden anzusprechen und andererseits, um durch dynamische Creatives unterschiedliche Angebote zielgerichtet und am relevanten Ort ausspielen zu können. Wir freuen uns auf eine starke Zusammenarbeit."Über BonialBonial (http://www.bonial.de) gehört zur Axel Springer SE, dem führenden digitalen Verlag in Europa. Das internationale Unternehmen agiert als maßgebender Drive-to-Store Marketing Partner in Deutschland und Frankreich und Innovationstreiber der digitalen Handelskommunikation. Seit mehr als 10 Jahren verbindet Bonial Verbraucher mit stationären Geschäften und ermöglicht dem Handel sowie Marken, ihre Angebote in der digitalen Welt bestmöglich zu kommunizieren. Als Marktführer der digitalen Angebotskommunikation und Full-Service-Dienstleister bietet Bonial individuelle Marketinglösungen für 1.500 namenhafte Einzelhändler und begeistert täglich fast 10 Millionen Nutzer auf seinen Plattformen kaufDA (http://www.kaufda.de) und MeinProspekt (http://www.meinprospekt.de), den größten lokalen Shopping-Apps Deutschlands.Pressekontakt:Bonial International GmbHPressestelleJennifer GrospitzHussitenstraße 32-33D-13355 BerlinTelefon: +49 170 3245 707Mail: jennifer.grospitz@bonial.comOriginal-Content von: Bonial International GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130394/5345955