Zusammen wollen sie ein Gemeinschaftsunternehmen gründen. Und dann? Dann will man bis zu 7 Mrd. Euro in den Ausbau der Glasfasernetze in der Bundesrepublik investieren. Erklärtes Ziel sind rund 7 Mio. neue Glasfaser-Anschlüsse in den nächsten sechs Jahren. Das Gemeinschaftsunternehmen soll zu gleichen Teilen VODAFONE und ALTICE gehören. Die Arbeiten sollen, so die Zustimmung der Aufsichtsbehörden vorliegt, im Frühjahr 2023 beginnen.



