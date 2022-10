EQS-News: Arbitrage Investment AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung/Sonstiges

Eintragungen der HV-Beschlüsse im Handelsregister erfolgt. Die Lena Beteiligungs AG firmiert ab sofort im Rahmen der strategischen Neuausrichtung unter Arbitrage Investment AG. Der operative Schwerpunkt - aktuell der Vertrieb von Corona-Schutzausrüstung - soll durch neue Produktfelder im Pharmabereich ergänzt werden. Köln, 17. Oktober 2022 - Die strategische Neuausrichtung der Arbitrage Investment AG (ehemals Lena Beteiligungs AG) ist vollzogen. Die von der Hauptversammlung mit 99,71 % des vertretenen Kapitals gefassten Beschlüsse wurden durch die Eintragung ins Handelsregister umgesetzt. Damit firmiert die Gesellschaft nun als Arbitrage Investment AG mit Sitz in Köln. Gegen Ausgabe von 2 Millionen Aktien wurde die Arbitrage Sales Ltd. in die als Holding fungierende Arbitrage Investment AG (ehemals Lena Beteiligungs AG) eingebracht. Das Geschäftsmodell der Arbitrage Sales Ltd. umfasst den Import, Handel und innerdeutschen Vertrieb von Corona-Schutzausrüstung wie FFP2-Masken (Marke: Koumask) und OP-Masken, Handschuhen, Antigen-Schnelltests sowie sonstiger Schutzausrüstung und weiterer Hygieneartikel zum Zweck der Infektionsvermeidung bzw. -erkennung. Der Vertrieb erfolgt über Ausschreibungen, Online-Portale, direkten Versand und Verkaufsstellen wie Apotheken und Ladengeschäfte. Die Kundenausrichtung der Gesellschaft ist entsprechend breit aufgestellt und zielt auf Großabnehmer wie bspw. Unternehmen, Behörden, Kliniken, Apotheken und Arztpraxen ab. Um die Arbitrage Sales Ltd. weiterzuentwickeln, arbeitet die Gesellschaft momentan an der Erlangung einer Pharmalizenz. Im Zuge dessen soll das Sortiment ausgeweitet und durch gezielte Akquisitionen ergänzt werden. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Handel mit China, einem gut organisierten und flexiblen Einkauf sowie einem bestehenden Marketing- und Vertriebsnetzwerk in der D-A-CH-Region verfügt die Arbitrage über alle notwendigen Voraussetzungen für die weitere geschäftliche Expansion. Bislang hat sie im Bereich der Corona-Schutzausrüstung rund 30 Millionen FFP2-Masken an circa 15.000 Kunden verkauft. Sie stattet zudem Corona-Test-Zentren voll aus, betreibt aber keine eigenen Zentren. Die Gesellschaft arbeitet momentan an der Gestaltung eines neuen Internetauftritts und wird dem folgend ihre Aktivitäten am Kapitalmarkt ausweiten.

